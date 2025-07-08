15 способов, как туристы портят отпуск на круизном лайнере — узнайте секреты испорченного отдыха!

Круиз — это мечта. Закат в море, еда по расписанию (и без), развлекательные шоу и новый порт каждые пару дней. Всё это звучит прекрасно… пока кто-то не испортит тебе отпуск.
На круизных лайнерах люди живут бок о бок неделями, и даже одна вредная привычка может вывести из равновесия десятки пассажиров. Вот 15 способов, которыми туристы сами портят идеальный отдых — и раздражают всех вокруг.
Никакого оружия, спиртного и… кофеварок. Кто-то пытался протащить на борт капучинатор, и, по словам очевидца, "служба безопасности объясняет им, что в салоне самолета нельзя провозить собственную кофемашину, как это четко указано".
Положил полотенце на лежак и ушёл на два часа — классика. На некоторых судах за это вещи убирают через 30 минут.
Запах сигарет или вейпа на балконе — не то, что ждёшь от отдыха. А ещё хуже — если курят в каюте и запах тянется по коридору.
Если дети прыгают, орут и бегают по ресторанам, это не милая активность, а беспокойный хаос, особенно когда родители делают вид, что ничего не происходит.
Начиная с жалоб в буфете и заканчивая пренебрежением к персоналу. "Я буквально чувствовал, как от неё исходит отчаяние, и она хотела, чтобы все знали, как она недовольна", — поделился один из пассажиров.
Даже если вы не тащите чужой телефон, украденное полотенце — тоже кража. Некоторые лезут в чужие сумки на лежаках у бассейна.
"Люди прыгали передо мной и занимали [достаточно] места, чтобы не осталось места для моей инвалидной коляски", — рассказывает пользователь.
Брать еды с горкой, а потом выбрасывать половину — это верх невежества. И опасность: кто-то может поскользнуться на остатках, оставленных в коридоре.
Мыть руки перед буфетом — это не опция, а необходимость. Но не все с этим согласны. А один гость и вовсе менял грязный подгузник… прямо на столе рядом с едой.
Система "всё включено" нередко заканчивается падениями за борт. Не говоря уже о криках, спорах и агрессии.
Кто-то лезет без очереди, кто-то трогает еду руками. Один пассажир вспоминает: "Женщина брала еду, смотрела и клала обратно. Руками".
Громкая музыка, крики, хлопанье дверьми. Покой и волны — только в рекламе. В реальности — марафон невоспитанности.
Пассажиры, которые пролезают вперёд на шоу, за десертом, в туалет — одна из главных бед на лайнере.
Если экскурсия начинается без вас — не удивляйтесь. Задержки портят отдых всем, кто пришёл вовремя.
Гора посуды, мусор в коридоре, пятна на обивке. Как будто люди забывают, что здесь не дома — и не на свалке.
Круи́з (англ cruise) — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Наиболее популярные направления для парусных круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.