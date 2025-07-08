15 способов, как туристы портят отпуск на круизном лайнере — узнайте секреты испорченного отдыха!

Круизный этикет: 15 способов испортит круиз быстрее шторма — список привычек

3:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Круиз — это мечта. Закат в море, еда по расписанию (и без), развлекательные шоу и новый порт каждые пару дней. Всё это звучит прекрасно… пока кто-то не испортит тебе отпуск.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лайнер

На круизных лайнерах люди живут бок о бок неделями, и даже одна вредная привычка может вывести из равновесия десятки пассажиров. Вот 15 способов, которыми туристы сами портят идеальный отдых — и раздражают всех вокруг.

То, что раздражает сильнее качки

1. Контрабанда и кофемашины

Никакого оружия, спиртного и… кофеварок. Кто-то пытался протащить на борт капучинатор, и, по словам очевидца, "служба безопасности объясняет им, что в салоне самолета нельзя провозить собственную кофемашину, как это четко указано".

2. Захват общественного пространства

Положил полотенце на лежак и ушёл на два часа — классика. На некоторых судах за это вещи убирают через 30 минут.

3. Курение вне зон

Запах сигарет или вейпа на балконе — не то, что ждёшь от отдыха. А ещё хуже — если курят в каюте и запах тянется по коридору.

4. Бегущие дети

Если дети прыгают, орут и бегают по ресторанам, это не милая активность, а беспокойный хаос, особенно когда родители делают вид, что ничего не происходит.

5. Грубость и хамство

Начиная с жалоб в буфете и заканчивая пренебрежением к персоналу. "Я буквально чувствовал, как от неё исходит отчаяние, и она хотела, чтобы все знали, как она недовольна", — поделился один из пассажиров.

Грязь, шум и беспредел

6. Воровство

Даже если вы не тащите чужой телефон, украденное полотенце — тоже кража. Некоторые лезут в чужие сумки на лежаках у бассейна.

7. Лифтовые рейдеры

"Люди прыгали передо мной и занимали [достаточно] места, чтобы не осталось места для моей инвалидной коляски", — рассказывает пользователь.

8. Пищевые горы и мусор

Брать еды с горкой, а потом выбрасывать половину — это верх невежества. И опасность: кто-то может поскользнуться на остатках, оставленных в коридоре.

9. Антисанитария

Мыть руки перед буфетом — это не опция, а необходимость. Но не все с этим согласны. А один гость и вовсе менял грязный подгузник… прямо на столе рядом с едой.

10. Пьяные выходки

Система "всё включено" нередко заканчивается падениями за борт. Не говоря уже о криках, спорах и агрессии.

11. Хамство на фуршете

Кто-то лезет без очереди, кто-то трогает еду руками. Один пассажир вспоминает: "Женщина брала еду, смотрела и клала обратно. Руками".

12. Шум в каютах

Громкая музыка, крики, хлопанье дверьми. Покой и волны — только в рекламе. В реальности — марафон невоспитанности.

13. Очереди? Нет, не слышал

Пассажиры, которые пролезают вперёд на шоу, за десертом, в туалет — одна из главных бед на лайнере.

14. Опоздания

Если экскурсия начинается без вас — не удивляйтесь. Задержки портят отдых всем, кто пришёл вовремя.

15. Грязные номера и столы

Гора посуды, мусор в коридоре, пятна на обивке. Как будто люди забывают, что здесь не дома — и не на свалке.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Наиболее популярные направления для парусных круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.

