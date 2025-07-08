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Копенгаген — новый король: чем датская столица покорила мир в 2025 году?

Самый пригодный для жизни город: где теперь живут счастливее всего? Ответ удивит
3:03
Туризм

Годами Вена удерживала первое место в списке самых комфортных городов мира. Но в 2025-м всё изменилось: на вершине — Копенгаген.

Фасады Копенгагена
Фото: commons.wikimedia.org by Мартин Фальбизонер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фасады Копенгагена

Согласно свежему Глобальному индексу пригодности для жизни от подразделения Economist Intelligence Unit (EIU), датская столица набрала впечатляющие 98 баллов из 100.

Основные категории исследования включают стабильность, здравоохранение, культуру и окружающую среду, образование и инфраструктуру — и Копенгаген блистал почти во всех.

Почему именно Копенгаген?

Этот город — не просто про уют и велодорожки. Это про системный подход к жизни. Развитая инфраструктура, устойчивое развитие и безопасность сделали его магнитом для тех, кто ищет баланс между карьерой, личной жизнью и природой.

"Я был там несколько раз в разное время года. Некоторые из них были одиночными, и я чувствовала себя в безопасности, когда гуляла или пользовалась общественным транспортом поздно вечером", — пишет пользователь.

Однако стоит помнить: даже самый безопасный город не отменяет здравого смысла. В 2025 году активизировались мошенники, особенно в туристических местах, так что бдительность по-прежнему обязательна.

Как передвигаются по городу?

Копенгаген называют городом велосипедистов не случайно. Здесь — 16 супермагистралей для велосипедов общей длиной 528 миль. Арендовать транспорт легко: достаточно установить приложение Donkey Republic и взять один из фирменных оранжевых байков.

Ну а если предпочитаете общественный транспорт — метро, поезда и автобусы работают как часы. Достаточно приобрести проездной City Pass или билеты в киосках.

Вена уступает, но не сдается

Вена, хоть и потеряла лидерство, осталась в тройке лучших с результатом 97,1 балла. Её позиции пошатнулись из-за снижения оценки за стабильность — виной тому тревожные инциденты, включая угрозу террористических атак.

Австрийскую столицу догнал Цюрих, с тем же количеством баллов. А третье место теперь у Мельбурна — 97 баллов.

Город будущего уже здесь

В 2025 году Копенгаген удостоился и другой награды — звания самого счастливого города мира от Института качества жизни.

Его зелёные зоны, короткая 37-часовая рабочая неделя и курс на экологичность делают его идеальным местом для жизни.

"Город продолжает прилагать усилия, чтобы сочетать рост, развитие и качество жизни с сокращением выбросов CO₂, чтобы стать первой в мире столицей с нейтральным уровнем выбросов CO₂", — отмечает служба поддержки граждан.

И если это не определение идеального города — то что тогда?

Уточнения

Копенга́ген (дат. København, до 1906 — Kjøbenhavn, на стародатском: Køpmannæhafn - "торговая гавань"; лат. Hafnia) — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер. Управляется обер-бургомистром, шестью бургомистрами и городским советом Копенгагена. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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