Новый двухэтажный поезд из Самары в Кисловодск: удобство на каждом шагу!

С конца июля у жителей Самары и окрестных регионов появится новая возможность отправиться в путешествие по-настоящему удобно — и не куда-нибудь, а на юг, к целебным источникам Кисловодска.
С 24 июля по 19 сентября между Самарой и Кисловодском начнет курсировать двухэтажный поезд. График движения — один раз в четыре дня, что позволяет заранее спланировать свой отпуск или выходные.
Маршрут проходит через несколько крупных городов:
Это делает поезд особенно удобным не только для самарцев, но и для жителей Поволжья и юга России.
Состав укомплектован купейными и люксовыми вагонами, которые оборудованы:
Для тех, кто любит путешествовать со вкусом, в поезде предусмотрен вагон-ресторан — отличная возможность перекусить или насладиться кофе с видом из окна на живописные пейзажи.
Как сообщает newstracker.ru до недавнего времени попасть в Кисловодск из Самары можно было только с пересадками. Новый маршрут решает эту проблему и открывает прямой и удобный путь к одному из самых популярных курортов страны.
"Маршрут позволит жителям регионов с комфортом добраться до курортного Кисловодска, минуя пересадки", — сообщили в пресс-службе РЖД.
Теперь дорога на юг — это не утомительное приключение, а часть отдыха.
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