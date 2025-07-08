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Новый двухэтажный поезд из Самары в Кисловодск: удобство на каждом шагу!

Южное направление стало ближе: что ждет пассажиров внутри двухэтажного поезда
1:42
Туризм

С конца июля у жителей Самары и окрестных регионов появится новая возможность отправиться в путешествие по-настоящему удобно — и не куда-нибудь, а на юг, к целебным источникам Кисловодска.

мужчина в поезде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина в поезде

Двухэтажный комфорт: когда и куда поедет новый поезд?

С 24 июля по 19 сентября между Самарой и Кисловодском начнет курсировать двухэтажный поезд. График движения — один раз в четыре дня, что позволяет заранее спланировать свой отпуск или выходные.

Маршрут проходит через несколько крупных городов:

  • Сызрань
  • Пензу
  • Армавир

Это делает поезд особенно удобным не только для самарцев, но и для жителей Поволжья и юга России.

Что внутри: комфорт нового уровня

Состав укомплектован купейными и люксовыми вагонами, которые оборудованы:

  • Кондиционерами
  • Биотуалетами
  • Специальными купе для людей с ограниченными возможностями

Для тех, кто любит путешествовать со вкусом, в поезде предусмотрен вагон-ресторан — отличная возможность перекусить или насладиться кофе с видом из окна на живописные пейзажи.

Почему это важно?

Как сообщает newstracker.ru до недавнего времени попасть в Кисловодск из Самары можно было только с пересадками. Новый маршрут решает эту проблему и открывает прямой и удобный путь к одному из самых популярных курортов страны.

"Маршрут позволит жителям регионов с комфортом добраться до курортного Кисловодска, минуя пересадки", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Теперь дорога на юг — это не утомительное приключение, а часть отдыха.

Уточнения

"Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. 100 % акций компании принадлежат Российской Федерации. Главный офис находится в Москве.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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