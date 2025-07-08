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Озеро Траунзее: сказочный уголок Австрии, который покорит ваше сердце

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2:46
Туризм

Австрия может и не лидирует в туристических рейтингах по числу посетителей, но именно здесь, в высокий сезон, гостей в четыре раза больше, чем местных жителей. Причина понятна: альпийские пейзажи, бирюзовые озёра, замки, старинные деревни и городки — всё это выглядит так, будто сошло со страниц сказочной книги. Один из таких уголков — Гмунден, тихий курорт на берегу озера Траунзее, между Веной и Зальцбургом.

Гмунден, Австрия
Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гмунден, Австрия

Траунзее и замок на воде

Гмунден раскинулся у самого Траунзее — самого глубокого озера Австрии. Его тёмно-синие воды обрамлены горами, которые будто вырастают прямо из зеркала озера.

На северной оконечности расположен замок Орт — эффектное здание на острове, соединённое с городом деревянным мостом. Когда-то Гмунден был важным соляным центром, а теперь это курорт с керамическим ремеслом и уютной атмосферой.

Чем заняться

Пешеходная тропа по горе Траунштайн (9,3 км) подарит захватывающие виды, а канатная дорога Grünbergseilbahn поднимет вас к панораме на озеро и Альпы. Здесь можно заняться:

  • парапланеризмом, скалолазанием и хайкингом,
  • прокатиться на историческом пароходе "Гизела",
  • увидеть керамический колокол на ратуше,
  • доехать на трамвае до знаменитой керамической мануфактуры.

Любители воды могут арендовать каяк, сап или отправиться под парус — пляжи чистейшие, а виды достойны открытки. Эспланада от ратуши до Strandbad — идеальное место для прогулок у воды с кофе в руке.

Город с историей и комфортом

Гмунден — часть региона Зальцкаммергут, также известного как "Озёрный край". Здесь чувствуется дыхание истории: барочные дома в пастельных тонах, мощёные улицы и неспешный ритм жизни. С XII века он сохраняет свою архитектуру и очарование.

Отсюда удобно путешествовать по всей округе: до Зальцбурга — чуть больше часа, до Вены — около 2,5 часов на поезде или машине. В радиусе одной поездки находятся Гальштатт, Мондзее и Санкт-Вольфганг.

Где остановиться

Выберите Seehotel Schwan с романтичным видом на озеро или отправляйтесь в отель Sole-Felsen-Welt — спа-сердце соляной истории региона. Гмунден официально признан бальнеологическим курортом ещё с 1862 года.

Термальные бассейны, солевые процедуры и лесная тишина дополняют и без того медитативный настрой места.

Уточнения

Гму́нден (нем. Gmunden, бав. Gmundn) — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. Расположен на озере Траунзе. В конце XIX на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона давалось следующее описание этому населённому пункту: «Купанья в озере, сосновые ванны, водолечебница. Чрезвычайно красивое местоположение. Близ города замки Эбенцвейер и Орт».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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