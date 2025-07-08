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Путешествия без головной боли: как Европарламент унифицирует размеры ручной клади для авиакомпаний

Ручная кладь без сюрпризов: авиаперелёты в ЕС ждут большие перемены
2:13
Туризм

Хаос с размерами и скрытыми сборами за ручную кладь в Европе может вскоре закончиться. Европейский парламент проголосовал за инициативу, которая призвана стандартизировать правила провоза ручной клади для всех авиакомпаний в пределах ЕС и за его пределами.

багаж
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
багаж

Если страны-члены одобрят это предложение, путешественникам гарантируют больше свободы — и меньше головной боли — при перелётах между государствами Евросоюза.

Что изменится

Сейчас у каждой авиакомпании — свои размеры и ограничения. Условно бесплатная сумка у Ryanair, EasyJet и других должна помещаться под сиденье, но вот её габариты варьируются. Результат: меняешь перевозчика — и сталкиваешься с неожиданными сборами.

По новым правилам всем пассажирам будет разрешено:

  • одна ручная кладь до 100 см в сумме трёх измерений (примерно 40 дюймов), весом до 7 кг;
  • один личный предмет (рюкзак, сумка) до 40x30x15 см, который помещается под сиденьем.

Эти изменения должны охватить как внутренние рейсы по ЕС, так и международные — в ЕС и из ЕС.

Первый шаг уже сделан

Даже до окончательного одобрения новых норм отрасль начала движение в сторону унификации. Ассоциация европейских авиакомпаний A4E, объединяющая 17 перевозчиков, ввела единый стандарт для подседельной клади: 40x30x15 см.

Ryanair уже анонсировала, что в ближайшее время поднимет размеры допустимой ручной клади с 40x25x20 до 40x30x20 см. Это будет реализовано "по мере замены ограничителей в аэропортах".

От змей до медведей

А пока одни пассажиры борются с чемоданами, другие — с фауной. В Австралии змея сбежала из контейнера в багажном отсеке самолёта в Мельбурне, задержав рейс.

А в Японии, на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ямагата, появился медведь. Ловушки не помогли, рейсы пришлось отменить.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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