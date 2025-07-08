Город, где зима как в сказке: почему Campos do Jordão — это идеальное место для жизни?

Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город, где зима в Бразилии ощущается по-настоящему — это Campos do Jordão (Кампус-ду-Жордан). Расположенный в горах штата Сан-Паулу, он славится европейской архитектурой, свежим горным воздухом и атмосферой, словно из швейцарской сказки.

Фото: flickr.com by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кампус-ду-Жордан

Особенно он популярен зимой, когда температура опускается ниже привычной бразильской жары и наполняет город особым очарованием.

Качество жизни: природа, тишина и комфорт

Campos do Jordão считается одним из самых приятных мест для жизни. Город окружён горами, наполнен зеленью, а воздух здесь — чистейший.

Инфраструктура современная: больницы, школы, магазины, рестораны и зоны отдыха. Это делает его отличным выбором как для постоянного проживания, так и для отдыха.

"Город обеспечивает благоприятные условия для семей, пенсионеров и работников туристической отрасли."

Также стоит отметить высокий уровень безопасности и доступность удобств для людей с ограниченными возможностями. Благодаря внедрению инклюзивных программ, город становится всё более открытым и дружелюбным.

Устойчивость и забота об экологии

Campos do Jordão активно развивает устойчивое развитие: сохраняет зелёные зоны, внедряет системы переработки и поощряет экологические привычки.

В последние годы появились инициативы по посадке деревьев и популяризации велосипедного транспорта.

Экономика и работа

Туризм — ключевая отрасль, особенно в холодный сезон. Отели, рестораны, ремесленные лавки и культурные события создают рабочие места.

Параллельно развивается производство напитков и сладостей, а также фермерство, ориентированное на местные продукты.

Образование

В городе есть как государственные, так и частные школы, включая начальное и высшее образование.

Власти активно инвестируют в развитие системы образования и внедряют инновационные учебные проекты.

Что делать?

Campos do Jordão предлагает множество активностей:

Прогулки по горным тропам

Посещение природного парка Horto Florestal

Вид с Пика Итапева

Культурные и гастрономические фестивали, включая Международный зимний фестиваль

Зимой особенно популярны фондю, горячий шоколад и блюда швейцарской и немецкой кухни.

Как добраться?

Город находится в 180 км от Сан-Паулу. Удобнее всего ехать на автомобиле по шоссе SP-123, но также доступны междугородние автобусы (время в пути около 3 часов).

В праздничные и туристические дни добавляют дополнительные рейсы.

Уточнения

Кампус-ду-Жордан (порт. Campos do Jordão) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампус-ду-Жордан. Город основан 29 апреля 1874 года.

