Город, где зима в Бразилии ощущается по-настоящему — это Campos do Jordão (Кампус-ду-Жордан). Расположенный в горах штата Сан-Паулу, он славится европейской архитектурой, свежим горным воздухом и атмосферой, словно из швейцарской сказки.
Особенно он популярен зимой, когда температура опускается ниже привычной бразильской жары и наполняет город особым очарованием.
Campos do Jordão считается одним из самых приятных мест для жизни. Город окружён горами, наполнен зеленью, а воздух здесь — чистейший.
Инфраструктура современная: больницы, школы, магазины, рестораны и зоны отдыха. Это делает его отличным выбором как для постоянного проживания, так и для отдыха.
"Город обеспечивает благоприятные условия для семей, пенсионеров и работников туристической отрасли."
Также стоит отметить высокий уровень безопасности и доступность удобств для людей с ограниченными возможностями. Благодаря внедрению инклюзивных программ, город становится всё более открытым и дружелюбным.
Campos do Jordão активно развивает устойчивое развитие: сохраняет зелёные зоны, внедряет системы переработки и поощряет экологические привычки.
В последние годы появились инициативы по посадке деревьев и популяризации велосипедного транспорта.
Туризм — ключевая отрасль, особенно в холодный сезон. Отели, рестораны, ремесленные лавки и культурные события создают рабочие места.
Параллельно развивается производство напитков и сладостей, а также фермерство, ориентированное на местные продукты.
В городе есть как государственные, так и частные школы, включая начальное и высшее образование.
Власти активно инвестируют в развитие системы образования и внедряют инновационные учебные проекты.
Campos do Jordão предлагает множество активностей:
Культурные и гастрономические фестивали, включая Международный зимний фестиваль
Зимой особенно популярны фондю, горячий шоколад и блюда швейцарской и немецкой кухни.
Город находится в 180 км от Сан-Паулу. Удобнее всего ехать на автомобиле по шоссе SP-123, но также доступны междугородние автобусы (время в пути около 3 часов).
В праздничные и туристические дни добавляют дополнительные рейсы.
Кампус-ду-Жордан (порт. Campos do Jordão) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампус-ду-Жордан. Город основан 29 апреля 1874 года.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.