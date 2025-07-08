Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей
Цены на вторичное жильё снижаются? Новые данные
Солнечные жилеты спасают работников от жары: инновационная технология охлаждения
Не все мороженое одинаково полезно: как выбрать лакомство для ребёнка?
Домашний трюк для орхидей, чтобы росли как сорняки
Гуляем с собакой в жару: 5 советов, которые спасут от перегрева
Нарушение сна связано с риском развития деменции
Модные цвета сезона, которые сделают ваш образ ярким и современным
Звезда Гарри Поттера устроил сюрприз своему экранному отцу Джейсону Айзексу

Чески-Крумлов: секреты спокойной жизни в сердце исторической Европы

Секретный рецепт счастья: исторический город в Чехии стал домом мечты для сотен людей
2:55
Туризм

Город, где время будто замерло. Исторический центр Чески-Крумлова практически не изменился с XIII века, а его замок считается одним из крупнейших в Центральной Европе. С вершины открывается панорамный вид, который сложно забыть. Но Чески-Крумлов — это не только туризм, а ещё и спокойная, размеренная жизнь среди архитектурных шедевров и зелёных холмов.

Чески-Крумлов
Фото: commons.wikimedia.org by sergejf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чески-Крумлов

Город с душой и характером

Жизнь в Чески-Крумлове не лишена контрастов. Несмотря на туристический ажиотаж — около 1,5 млн человек в год — местное население остаётся стабильным.

В среднем, около 200-300 новых жителей выбирают город для переезда ежегодно. Привлекает тишина, безопасность, атмосфера и работа в туризме, гостиницах и сфере услуг.

"Город обеспечивает благоприятные условия для семей, пенсионеров и работников туристической отрасли."

Плотная историческая застройка и природные ограничения тормозят разрастание города. Это осознанная политика: охрана культурного наследия важнее урбанизации.

Жильё с историей

Недвижимость делится на две основные категории:

  • Центр: старинные дома, реставрированные и обладающие архитектурной ценностью.
  • Многие из них переоборудованы под бутик-отели и гостевые дома.
  • Окраины: современные квартиры и дома по более доступным ценам.
  • Спрос на аренду стабильно высокий, особенно среди сезонных работников и студентов.

Туризм — благо и вызов

С приходом лета город наполняется посетителями: выставки, ярмарки, фестивали. Это оживляет экономику, но создаёт сложности для местных: толпы, шум, переполненные улицы. Особенно в центре, где узкие улочки не рассчитаны на столько людей.

Плюсы:

  • Безопасность
  • Историческая атмосфера
  • Развитая инфраструктура
  • Близость к природе

Минусы:

  • Туристическая сезонность
  • Высокие цены в центре
  • Ограниченные площади для нового строительства

На чём передвигаются и чем занимаются

Городская транспортная система проста: автобусы соединяют районы, центр чаще всего покоряется пешком или на велосипеде. Приезжим доступны ж/д и авто маршруты, но парковок в туристических зонах мало.

Чем заняться, кроме экскурсий:

  • Прогулки на каноэ по Влтаве
  • Велопоездки и пешие тропы
  • Полёты на воздушном шаре
  • Мастер-классы, ярмарки, выставки

Это не просто туристическая точка на карте, а живой город с насыщенной культурной и социальной жизнью. Именно этот баланс между прошлым и настоящим делает Чески-Крумлов особенным.

Уточнения

Че́ски-Кру́млов (чеш. Český Krumlov, нем. Böhmisch Krummau) — город, расположенный в Южночешском крае Чешской Республики. Является административным центром района Чески-Крумлов и обладает статусом муниципалитета с расширенными полномочиями. Географически город находится на берегах реки Влтаве, что способствовало его историческому развитию как важного торгового и культурного центра региона.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Домашний трюк для орхидей, чтобы росли как сорняки
Не все мороженое одинаково полезно: как выбрать лакомство для ребёнка?
Гуляем с собакой в жару: 5 советов, которые спасут от перегрева
Нарушение сна связано с риском развития деменции
Секретный рецепт счастья: исторический город в Чехии стал домом мечты для сотен людей
Модные цвета сезона, которые сделают ваш образ ярким и современным
Звезда Гарри Поттера устроил сюрприз своему экранному отцу Джейсону Айзексу
Как ребёнок, выросший с дикими собаками, получил шанс на новую жизнь
Бандит продал товар прямо на заседании суда в Дублине
Болгарский производитель перца: как острота влияет на здоровье и энергию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.