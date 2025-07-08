Каникулы против стресса: как отпуск спасает ваш организм

Долголетие и путешествия: связь доказана

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию, проведенному компанией Faye Travel Insurance, большинство людей в отпуске проявляют себя по-новому, и это вполне естественно.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Страховщики опросили 3000 туристов, и почти половина из них признались, что смена обстановки помогает им раскрыть в себе неожиданные качества.

Среди таких непредсказуемых проявлений — более спонтанное времяпрепровождение (52%), дегустация экзотических блюд (40%) и склонность к большему риску (45%). Смена обстановки может стать для путешественника способом лучше узнать себя.

Одним из ожидаемых результатов исследования стало то, что 42% опрошенных стали более общительными.

Команда Faye также отметила, что 40% респондентов ощущают себя совершенно другими людьми в путешествиях, а 60% считают, что их "отпускное" альтер-эго — это и есть их настоящее "я".

Среди распространенных типов путешественников выделяют исследователей (19%), спокойных наблюдателей (12%), любителей одиночества (8%), ценителей роскоши (8%) и гурманов (8%).

Кроме того, выяснилось, что длительные перелеты положительно влияют на здоровье, пишет nypost.

Одно исследование показало, что у людей, путешествующих раз в год на протяжении девяти лет, продолжительность жизни увеличивается примерно на 20%. У них также на 30% снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярные поездки помогают снизить высокое кровяное давление, уровень сахара в крови и поддерживать нормальный уровень холестерина и триглицеридов. Пренебрежение этими факторами может привести к серьезным проблемам с сердцем.

Если длительные путешествия раз в год вам не по душе, можно ограничиться короткими поездками, пишет nypost.

Исследования показывают, что люди, выезжающие за город на длинные выходные, испытывают меньше стресса, усталости и депрессии, чем те, кто редко берет отпуск.

"Каникулы защищают от хронического стресса и воспалений, которые вредят организму", — отметил Брукс Б. Гамп, профессор общественного здравоохранения в Сиракузском университете.

Считайте это знаком к тому, чтобы взять отгул и спланировать свой следующий отпуск — это пойдет вам на пользу.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

