Каникулы против стресса: как отпуск спасает ваш организм

Согласно исследованию, проведенному компанией Faye Travel Insurance, большинство людей в отпуске проявляют себя по-новому, и это вполне естественно.
Страховщики опросили 3000 туристов, и почти половина из них признались, что смена обстановки помогает им раскрыть в себе неожиданные качества.
Среди таких непредсказуемых проявлений — более спонтанное времяпрепровождение (52%), дегустация экзотических блюд (40%) и склонность к большему риску (45%). Смена обстановки может стать для путешественника способом лучше узнать себя.
Одним из ожидаемых результатов исследования стало то, что 42% опрошенных стали более общительными.
Команда Faye также отметила, что 40% респондентов ощущают себя совершенно другими людьми в путешествиях, а 60% считают, что их "отпускное" альтер-эго — это и есть их настоящее "я".
Среди распространенных типов путешественников выделяют исследователей (19%), спокойных наблюдателей (12%), любителей одиночества (8%), ценителей роскоши (8%) и гурманов (8%).
Кроме того, выяснилось, что длительные перелеты положительно влияют на здоровье, пишет nypost.
Одно исследование показало, что у людей, путешествующих раз в год на протяжении девяти лет, продолжительность жизни увеличивается примерно на 20%. У них также на 30% снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярные поездки помогают снизить высокое кровяное давление, уровень сахара в крови и поддерживать нормальный уровень холестерина и триглицеридов. Пренебрежение этими факторами может привести к серьезным проблемам с сердцем.
Если длительные путешествия раз в год вам не по душе, можно ограничиться короткими поездками, пишет nypost.
Исследования показывают, что люди, выезжающие за город на длинные выходные, испытывают меньше стресса, усталости и депрессии, чем те, кто редко берет отпуск.
"Каникулы защищают от хронического стресса и воспалений, которые вредят организму", — отметил Брукс Б. Гамп, профессор общественного здравоохранения в Сиракузском университете.
Считайте это знаком к тому, чтобы взять отгул и спланировать свой следующий отпуск — это пойдет вам на пользу.
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