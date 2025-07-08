Неожиданное открытие в Италии: потайной природный бассейн с кристально чистой водой ждет своих искателей

На первый взгляд может показаться, что это — искусно отредактированная открытка. Но нет, всё по-настоящему. Прямо в сердце Италии скрывается удивительный природный бассейн, который называют одним из самых атмосферных мест в мире. И это не фешенебельный курорт, а настоящий дар природы, спрятанный от глаз большинства.
Добро пожаловать в Mole di Narni, провинция Терни, регион Умбрия. Это ущелье со скалами, густой зеленью и бирюзовой водой, спрятанное в глубине лесной тропы.
Течёт здесь река с холодной и кристально чистой водой, чей цвет варьируется от изумрудного до прозрачного голубого — в зависимости от времени суток и освещения.
Это место, еще малоизвестное, спрятано в узкой долине, вдали от маршрутов массового туризма. Здесь лето превращается в чистое облегчение, когда растительность густая, предлагает тень и укрытие, в то время как река течет морозно даже в самые жаркие периоды.
Вы попадаете туда по густой и нетронутой тропе, пока не достигнете своего рода природного рая, где вы можете закрыть глаза и убаюкать себя шумом воды.
Именно здесь люди находят умиротворение: вдали от шума и суеты, без толп туристов и инфраструктуры, к которой мы привыкли.
Но будьте готовы — никакой роскоши, только простая природа. Есть скромный киоск, несколько шезлонгов и никаких спасателей. Безопасность обеспечивается лишь редкими проверками плотины, регулирующей уровень воды.
За последние годы место стало популярнее благодаря соцсетям. Вход сюда теперь платный — от 5 до 8 € с человека, желательно бронировать заранее онлайн. Парковка обойдётся ещё примерно в 5 €, при этом она не особенно вместительная, так что приезжать стоит пораньше.
Чтобы не допустить хаоса, администрация ввела смены на вход, а количество посетителей ограничено. Это разумная мера — ведь сам бассейн не очень большой.
Будьте осторожны: камни у воды скользкие, а течение в некоторых зонах сильное. Это место — не для тех, кто привык к комфортному отдыху, а для тех, кто жаждет настоящего приключения.
Лучшее время — будний день, особенно утром. Меньше людей, больше тишины. И тогда вы сможете в полной мере прочувствовать магию этого уникального уголка природы.
У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа. Административный центр — город Перуджа. Регион назван в честь умбров, древнего италийского народа, который был поглощен экспансией римлян.
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