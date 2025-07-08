Неожиданное открытие в Италии: потайной природный бассейн с кристально чистой водой ждет своих искателей

Холодная вода и абсолютный покой: cамое атмосферное место Италии найдено — и это не курорт

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

На первый взгляд может показаться, что это — искусно отредактированная открытка. Но нет, всё по-настоящему. Прямо в сердце Италии скрывается удивительный природный бассейн, который называют одним из самых атмосферных мест в мире. И это не фешенебельный курорт, а настоящий дар природы, спрятанный от глаз большинства.

Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лесной бассейн, Италия

Где это находится?

Добро пожаловать в Mole di Narni, провинция Терни, регион Умбрия. Это ущелье со скалами, густой зеленью и бирюзовой водой, спрятанное в глубине лесной тропы.

Течёт здесь река с холодной и кристально чистой водой, чей цвет варьируется от изумрудного до прозрачного голубого — в зависимости от времени суток и освещения.

Чистая магия среди скал

Это место, еще малоизвестное, спрятано в узкой долине, вдали от маршрутов массового туризма. Здесь лето превращается в чистое облегчение, когда растительность густая, предлагает тень и укрытие, в то время как река течет морозно даже в самые жаркие периоды.

Вы попадаете туда по густой и нетронутой тропе, пока не достигнете своего рода природного рая, где вы можете закрыть глаза и убаюкать себя шумом воды.

Именно здесь люди находят умиротворение: вдали от шума и суеты, без толп туристов и инфраструктуры, к которой мы привыкли.

Но будьте готовы — никакой роскоши, только простая природа. Есть скромный киоск, несколько шезлонгов и никаких спасателей. Безопасность обеспечивается лишь редкими проверками плотины, регулирующей уровень воды.

Важная информация для посетителей

За последние годы место стало популярнее благодаря соцсетям. Вход сюда теперь платный — от 5 до 8 € с человека, желательно бронировать заранее онлайн. Парковка обойдётся ещё примерно в 5 €, при этом она не особенно вместительная, так что приезжать стоит пораньше.

Чтобы не допустить хаоса, администрация ввела смены на вход, а количество посетителей ограничено. Это разумная мера — ведь сам бассейн не очень большой.

Будьте осторожны: камни у воды скользкие, а течение в некоторых зонах сильное. Это место — не для тех, кто привык к комфортному отдыху, а для тех, кто жаждет настоящего приключения.

Когда ехать?

Лучшее время — будний день, особенно утром. Меньше людей, больше тишины. И тогда вы сможете в полной мере прочувствовать магию этого уникального уголка природы.

Уточнения

У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа. Административный центр — город Перуджа. Регион назван в честь умбров, древнего италийского народа, который был поглощен экспансией римлян.

