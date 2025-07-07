Зачем девушка взяла в самолёт 200 тортилий? История, которая заставит улыбнуться

Рюкзаки с сюрпризом: как тортилии стали неотъемлемой частью путешествий

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анна Джонс, жительница американского города Нэшвилла, совершила перелет из Остина в Теннесси, везя с собой необычный груз: более двухсот тортилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ тортилья

Девушка запечатлела на камеру процесс посадки других пассажиров в самолет и поделилась своим секретом в видео, опубликованном в сети.

"Вокруг столько людей, и никто не догадывается, что в моем рюкзаке 200 тортилий из H-E-B", — написала Джонс.

Как рассказала Джонс изданию USA Today, доставка тортилий на большие расстояния — это своего рода семейная традиция.

По ее словам, во время последнего визита к отцу в Техасе он купил ей 300 тортилий, чтобы она могла взять их с собой домой.

"Мы привозим их домой, замораживаем и используем по мере необходимости, пока они не закончатся", — поделилась девушка. Обычно такого запаса хватает примерно на два месяца.

Она также отметила, что сотрудники службы безопасности аэропорта не проявили особого интереса к ее рюкзаку, набитому тортильями.

Один из жителей Техаса в соцсети пошутил: "Так вот почему в магазинах ничего не остается?!"

Пользователи делились своими историями о перевозке тортилий H-E-B в ручной клади из Сан-Антонио в Амстердам, Бельгию, Италию, Японию и на Филиппины.

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая круглая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.

