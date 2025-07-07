Жизнь на круизном лайнере дешевле, чем в Калифорнии? История пенсионерки, которая рискнула

Пенсионерка из Калифорнии начала новый этап своей жизни, продав свой дом в поселке для пожилых людей и отправившись в морское путешествие, где планирует провести следующие десять лет.
Шэрон Лейн, в прошлом преподавательница иностранных языков в средней школе, приобрела каюту на борту Villa Vie Odyssey, первого в мире круизного лайнера с постоянными жителями. По ее словам, жизнь в море обходится дешевле, чем проживание в Калифорнии.
Лейн заявила NBC Los Angeles, что это не только доступно, но и дешевле, чем жить одной и нуждаться в посторонней помощи.
77-летняя женщина осуществила свою мечту о жизни на круизном лайнере, поднявшись на борт корабля 16 июня.
"Все, что вы делаете в жизни? Сделано! — сказала Лейн. — Если вычеркнуть из списка дел все, что не приносит удовольствия, то получится та жизнь, которой мы живем сейчас".
Villa Vie позиционирует себя как "единственный доступный вариант круиза с проживанием, предлагающий уникальный образ жизни".
Лейн обменяла свой дом в калифорнийском поселке для пенсионеров на каюту на борту круизного лайнера.
Согласно информации на сайте Villa Vie, конструкция судна позволяет ему пересекать океаны и плавать по внутренним водным путям и рекам.
"Одиссея" совершит круиз продолжительностью три с половиной года, посетив 425 пунктов назначения в 147 странах.
Судно было спущено на воду в октябре 2024 года, но Лейн поднялась на борт только в июне.
Лейн сообщила, что она уже посетила Ванкувер и Аляску, и в ближайшие недели планирует отправиться в транстихоокеанское путешествие в Японию и на Тайвань.
Каюта у Лейн, стоит 129 999 долларов единовременно или около 2999 долларов в месяц для одного путешественника.
На борту корабля есть развлекательные залы, клубы, библиотека, фитнес-центр и спа-салон.
К услугам жильцов Wi-Fi, бары, площадка для игры в пиклбол и бассейн.
Лейн потратила все свои сбережения на долгосрочную экскурсию и планирует оставаться на борту в течение всего 15-летнего путешествия корабля.
"Наконец-то я могу сделать то, о чем мечтала много лет", — сказала она CNN Travel.
Первоначально судно должно было отправиться в плавание в мае 2024 года, но из-за проблем с рулями и коробкой передач первоначальная погрузка была задержана. Пассажирам, которые уже приобрели билеты, пришлось жить на пришвартованном корабле в Белфасте (Северная Ирландия) до октября.
Каю́та (нидерл. kajuit, нем. Kajüte) — помещение на судне или корабле, оборудованное для проживания людей.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.