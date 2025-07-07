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Жизнь на круизном лайнере дешевле, чем в Калифорнии? История пенсионерки, которая рискнула

Пенсионерка обменяла дом на каюту: как она нашла новую жизнь на круизном лайнере
2:55
Туризм

Пенсионерка из Калифорнии начала новый этап своей жизни, продав свой дом в поселке для пожилых людей и отправившись в морское путешествие, где планирует провести следующие десять лет.

круизный лайнер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectrum_of_the_Seas_10.jpg by Dickelbers
круизный лайнер

Шэрон Лейн, в прошлом преподавательница иностранных языков в средней школе, приобрела каюту на борту Villa Vie Odyssey, первого в мире круизного лайнера с постоянными жителями. По ее словам, жизнь в море обходится дешевле, чем проживание в Калифорнии.

Лейн заявила NBC Los Angeles, что это не только доступно, но и дешевле, чем жить одной и нуждаться в посторонней помощи.

77-летняя женщина осуществила свою мечту о жизни на круизном лайнере, поднявшись на борт корабля 16 июня.

"Все, что вы делаете в жизни? Сделано! — сказала Лейн. — Если вычеркнуть из списка дел все, что не приносит удовольствия, то получится та жизнь, которой мы живем сейчас".

Villa Vie позиционирует себя как "единственный доступный вариант круиза с проживанием, предлагающий уникальный образ жизни".

Лейн обменяла свой дом в калифорнийском поселке для пенсионеров на каюту на борту круизного лайнера.

Согласно информации на сайте Villa Vie, конструкция судна позволяет ему пересекать океаны и плавать по внутренним водным путям и рекам.

"Одиссея" совершит круиз продолжительностью три с половиной года, посетив 425 пунктов назначения в 147 странах.

Судно было спущено на воду в октябре 2024 года, но Лейн поднялась на борт только в июне.

Лейн сообщила, что она уже посетила Ванкувер и Аляску, и в ближайшие недели планирует отправиться в транстихоокеанское путешествие в Японию и на Тайвань.

Каюта у Лейн, стоит 129 999 долларов единовременно или около 2999 долларов в месяц для одного путешественника.

На борту корабля есть развлекательные залы, клубы, библиотека, фитнес-центр и спа-салон.

К услугам жильцов Wi-Fi, бары, площадка для игры в пиклбол и бассейн.

Лейн потратила все свои сбережения на долгосрочную экскурсию и планирует оставаться на борту в течение всего 15-летнего путешествия корабля.

"Наконец-то я могу сделать то, о чем мечтала много лет", — сказала она CNN Travel. 

Первоначально судно должно было отправиться в плавание в мае 2024 года, но из-за проблем с рулями и коробкой передач первоначальная погрузка была задержана. Пассажирам, которые уже приобрели билеты, пришлось жить на пришвартованном корабле в Белфасте (Северная Ирландия) до октября.

Уточнения

Каю́та (нидерл. kajuit, нем. Kajüte) — помещение на судне или корабле, оборудованное для проживания людей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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