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Паровоз на старте: "Рыбинский экспресс" выходит на маршрут

Туризм на рельсах: между Ярославлем и Рыбинском запускается ретро-поезд
2:32
Туризм

В июле 2025 года Ярославская область порадует любителей железнодорожной романтики: туристический ретро-поезд "Рыбинский экспресс" совершит два рейса между Ярославлем и Рыбинском — 12 и 19 июля.

Ярославль церковь Ильи Пророка
Фото: commons.wikimedia.org by V.V.Sm., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ярославль церковь Ильи Пророка

Уникальность маршрута не только в живописных пейзажах, но и в подаче: поезд будет работать на паровозной тяге серии П36, что превратит обычную поездку в настоящее путешествие во времени.

Поезд начнёт путь от Московского вокзала в Ярославле в 8:52, а затем остановится на Ярославле-Главном в 9:08, откуда уже без остановок отправится в Рыбинск. Прибытие в Рыбинск — в 10:45, как раз к началу прогулок и экскурсий по городу.

Обратный путь стартует в 14:30 из Рыбинска, и к 16:11 состав прибывает на Ярославль-Главный, завершив рейс на Московском вокзале в 16:28. Таким образом, путешествие укладывается в световой день и не требует ночёвки.

Хотя поезд внешне выполнен в стиле середины XX века, внутри пассажиров ожидает современный комфорт. В составе — два вагона с мягкими креслами, регулируемыми подголовниками и удобным пространством для отдыха.

Также в вагонах предусмотрены:

  • туалетные комнаты,
  • кулеры с питьевой водой, специальные зоны для пассажиров с детьми.

Это делает поездку удобной не только для взрослых, но и для семейных путешественников.

Маршрут между Ярославлем и Рыбинском не предполагает промежуточных остановок — поезд движется без остановок по всему пути. Это не только ускоряет поездку, но и даёт возможность неспешно насладиться видом из окна: леса, поля и реки Центральной России предстают перед глазами в самых живописных ракурсах.

"Рыбинский экспресс" — не просто паровозный аттракцион, а полноценный туристический проект. Он призван привлечь внимание к региональному туризму и показать, что железнодорожные путешествия могут быть и удобными, и атмосферными.

Возможность проехаться на настоящем паровозе в комфортабельных условиях — редкое предложение даже для крупных туристических центров.

Если проект окажется успешным, не исключено, что ретро-поезда станут регулярной частью культурного календаря региона.

Уточнения

Ры́бинск (с 15 марта 1984 по 4 марта 1989 — Андро́пов) — второй по величине город в Ярославской области России. Город расположен в 82 км от областного центра города Ярославля.

Яросла́вль — город в России, административный центр Ярославской области. Население 563 717 чел. (2025). Третий по численности населения город Центрального федерального округа Российской Федерации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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