Секретный сигнал: как одно слово из трёх букв сорвало полёт American Airlines

Необычный случай произошёл на борту самолёта American Airlines, следовавшего из Пуэрто-Рико в Даллас. Полёт, запланированный на 3 июля, был прерван из-за бдительности одной из пассажирок. Женщина заметила на экране телефона соседа по креслу аббревиатуру, которая показалась ей угрожающей.
Опасаясь за безопасность всех находящихся на борту, она сообщила об увиденном бортпроводнику. Экипаж в свою очередь принял решение о возвращении в аэропорт вылета. После приземления самолёт был тщательно проверен службой безопасности, а владелец телефона — допрошен.
Как выяснилось, причиной переполоха стало сообщение с выражением соболезнования по поводу смерти родственника. Аббревиатура, вызвавшая подозрения, оказалась общепринятым сокращением фразы "Rest in Peace" (Покойся с миром).
В официальном комментарии авиакомпания American Airlines подтвердила факт инцидента и подчеркнула, что пилоты действовали в соответствии с установленными протоколами безопасности. Об этом сообщает "Лента.ру".
American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.
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