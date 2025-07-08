Секреты неба: почему самолёты исчезают с радаров, но остаются под контролем

Почему самолёты исчезают с радаров: разгадка тайны современных технологий

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В наш век высоких технологий, когда небо буквально пронизано спутниками и радарами, кажется невероятным, что воздушное судно может просто исчезнуть. Однако реальность такова, что "пропажа с радаров" — явление хоть и не драматичное, но вполне обыденное.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Plassio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид из окна самолёта

Дело в том, что наземные радары имеют ограниченный радиус действия, примерно 320 километров. Из-за кривизны Земли сигнал радара просто не достигает самолёта, находящегося дальше. Это создаёт так называемые "слепые зоны", особенно над океанами, где размещение радаров затруднено.

Несмотря на это, самолёт не становится полностью невидимым. Современные технологии, такие как спутниковое слежение, система ADS-B и радиосвязь, позволяют отслеживать его местоположение. Кроме того, бортовые радары, установленные на самих самолётах, помогают предотвращать столкновения, а высокочастотная радиосвязь, отражаясь от ионосферы, обеспечивает связь даже на огромных расстояниях. Об этом сообщает "Рамблер".

Уточнения

Радиолокацио́нная ста́нция (РЛС), рада́р (англ. radar от radio detection and ranging — радиообнаружение и измерение дальности) — радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.

