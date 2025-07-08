Как щедрость туристов усугубляет проблему попрошайничества в Таиланде: экспертное мнение

Тайланд призывает туристов не давать нищим: как это повлияет на страну?

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда обеспокоены ростом попрошайничества в популярных туристических местах, таких как Пхукет, Бангкок и Чиангмай. Министр социального развития и безопасности человека обратился к туристам и местным жителям с просьбой прекратить давать деньги нищим.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Река Чао Прайя

По мнению чиновника, щедрая финансовая поддержка лишь усугубляет проблему и создаёт зависимость. Вместо этого он предлагает направлять пожертвования в благотворительные организации, которые оказывают нуждающимся долгосрочную помощь, такую как еда, жильё, медицинское обслуживание и образование.

Министр подчеркнул, что попрошайничество негативно сказывается на имидже курортов и является одной из социальных проблем, вызванных развитием туризма. Правительство Таиланда стремится улучшить впечатления от путешествий как для гостей страны, так и для её граждан, борясь с бедностью более эффективными способами. Туризм играет важную роль в экономике Таиланда, но его быстрое развитие также создаёт нагрузку на социальные службы и приводит к неравенству, что способствует росту попрошайничества. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

