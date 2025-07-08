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Путешественница раскрыла удивительные тайны итальянского образа жизни для россиян

Жизнь по-итальянски: какие особенности следует перенять россиянам для счастья
1:44
Туризм

Путешественница, ведущая популярного онлайн-дневника "Валери лайт", поделилась с подписчиками интересными наблюдениями о жизни в Италии, подсмотренными у её друга Марко, переехавшего из Рима в Москву. По мнению блогерши, некоторые итальянские привычки могут существенно улучшить качество жизни россиян.

Итальянцы
Фото: commons.wikimedia.org by Gianni Careddu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Итальянцы

Марко, проживший в России уже три года, обратил внимание на то, как часто россияне пьют кофе на бегу, не отрываясь от дел. Он предложил альтернативу: короткую, но осознанную паузу у барной стойки, как это принято в Италии. Эти две-три минуты, по его словам, становятся своего рода медитацией, позволяющей остановиться, перевести дух и вернуться в настоящий момент.

Ещё одна полезная привычка, которую Валерия выделила со слов Марко, — это неспешные вечерние прогулки без определённой цели. Такие прогулки, по мнению итальянца, помогают мозгу отдохнуть и способствуют появлению новых идей.

Кроме того, Марко подчеркнул особое отношение итальянцев к еде. Они никогда не едят на ходу или перед экраном, превращая даже быстрый обед в небольшой ритуал с сервировкой стола и неспешной беседой.

"Пища должна усваиваться не только желудком, но и душой," — процитировала Валерия слова своего друга.

В заключение Валерия перечислила другие полезные привычки итальянцев, которые, по её мнению, стоит перенять: послеобеденный отдых, умение отключаться от работы в свободное время, наслаждение моментом, поиск красоты в мелочах, открытость к общению с незнакомцами и умение превращать любой повод в праздник.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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