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Охота за винтажем: как вернуть из поездки не просто вещь, а историю

Маршрут по винтажным лавкам России: зачем покупать хлам в аэропорту, когда есть винтаж на рынках
2:23
Туризм

Когда вы возвращаетесь из поездки, хочется прихватить с собой что-то особенное — не банальную безделушку, а настоящую память. Всё больше людей сегодня выбирают не футболки и магниты, а винтаж и антиквариат. Это не просто сувенир — это вещь с историей, душой и неповторимым характером.

Инкрустированный камнями старинный меч
Фото: commons.wikimedia.orgX by Yasser.mahmoud, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инкрустированный камнями старинный меч

Как подготовиться к охоте за винтажем

Перед поездкой стоит немного подготовиться: откройте Google Карты и составьте свой маршрут по антикварным и винтажным лавкам. Запишите интересные магазины, рынки и салоны.

Маленький лайфхак: начав маршрут, используйте функцию «поиск по пути» — вбейте ключевые слова вроде «антикварный магазин», «винтаж», «барахолка» или «комиссионка». Не все об этом знают, но это действительно работает только когда вы "в пути".

Где искать сокровища в России

Для ценителей старины есть множество интересных точек на карте России:

  • Санкт-Петербург — настоящий рай для охотников за винтажем. Здесь легко найти старинную мебель, посуду, книги и аксессуары из царской эпохи или советских времён.
  • Калининград — город, в котором немецкая история переплетается с советской. Здесь часто можно наткнуться на редкости с европейским происхождением.
  • Казань — здесь особенно ценятся предметы татарского декоративного искусства и старинные национальные украшения.
  • Тула — известна не только самоварами, но и хорошими блошиными рынками, где попадаются настоящие находки.
  • Ростов-на-Дону и Екатеринбург — здесь всё ещё можно встретить магазины, в которых продаются изделия ручной работы, редкие виниловые пластинки, фотоаппараты и винтажная одежда.

Не забудьте, что интересные находки порой случаются там, где вы меньше всего их ждёте — в пригородных комиссионках или даже на дачных барахолках.

Дополнительные ресурсы

Заглядывайте в местные Telegram-каналы и группы «ВКонтакте», посвящённые антиквариату — там часто публикуют адреса интересных точек, проводятся распродажи и винтажные маркеты.

Также стоит отслеживать мероприятия, вроде «Флакон-маркета» в Москве или антикварных ярмарок в Нижнем Новгороде.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность. Антиквариат в целом — это старые или редкие художественные произведения или другие ценные вещи, которые являются объектами коллекционирования и торговли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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