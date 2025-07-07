Портобелло: рай для ностальгирующих и бунтарей — что скрывает этот уникальный район Эдинбурга

Турецкие бани и вегетарианские кафе: чем славится Портобелло

3:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня Портобелло — популярное место. Этот приморский район Эдинбурга, находящийся всего в получасе езды на автобусе от центра города, обладает собственным неповторимым характером, отличающим его от столичного.

Фото: Flickr: A table by besopha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ресторан

"Мне нравилось расти здесь, — говорит Майкл Педерсен, эдинбургский поэт-лауреат. — Я любил море, игровые автоматы. Но не было ощущения, что находишься в центре модной жизни. Казалось, ты на окраине, пытаешься вернуться".

Сегодня в Портобелло людей привлекает не только ностальгия, но и бунтарский дух местного сообщества, и то, что они создали. Аркада в стиле ретро "Неоновая буря Ноблса" на набережной — это портал в прошлое Портобелло. В 1896 году Портобелло стал частью Эдинбурга, будучи одним из самых популярных морских курортов Шотландии. Дешевые трамваи и поезда доставляли сюда толпы людей из Эдинбурга и Глазго, где их ждали открытый бассейн и пирс для развлечений. Эти достопримечательности давно исчезли из-за бума пакетных туров, но викторианские купальни (и единственные в Эдинбурге турецкие бани) сохранились и находятся в ведении города.

Однако сегодня людей в Портобелло привлекает не только ностальгия, но и дух местного сообщества и то, что они создали, а также вегетарианские кафе, такие как Go Go Beets, и кофейня Tanifiki, специализирующаяся на кофе. Например, в 2017 году планировалось продать грузинскую церковь и построить на её месте элитные квартиры, но местная инициативная группа Action Porty вмешалась и выкупила здание. Теперь это Беллфилд — место, где есть общественное кафе, проводятся уроки рисования и танцы кейли.

"Когда мы переехали сюда в 1990-х, Портобелло был в плохом состоянии, — рассказывает Джастин Кенрик, председатель Action Porty, во время прогулки по набережной. — Газеты называли его опасным местом. Сейчас мы боремся с тем, чтобы это место не превратилось в одну большую туристическую достопримечательность. Если нет сообщества, то нет и смысла".

Ратуша также была спасена сообществом. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия, такие как ежегодный бал Porty Pride, выступления известных шотландских комиков и популярные шоу эдинбургской Discovery Wrestling.

Главной достопримечательностью для многих является книжный магазин Portobello, любимый независимый магазин с коринфскими колоннами, пишет The Guardian.

"Люди радуются всему, что делает наше сообщество лучше", — говорит владелец Джек Кларк. Благодаря насыщенной программе мероприятий в магазин приезжают такие авторы, как Эймир Макбрайд и Зэди Смит. В мае Педерсен представил в книжном магазине свой дебютный роман "Макла Флага", вдохновленный его родным городом.

Уточнения

Галере́я (фр. galerie, от итал. galleria) — вытянутое в длину крытое помещение или переход между частями здания или соседними зданиями.



