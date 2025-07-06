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Краткий визит или вечная память: что остаётся от Скарборо в сердцах туристов

Скарборо: почему туристов называют здесь однодневками
2:02
Туризм

Местные жители Скарборо, курорта в Англии, иронично называют отдыхающих "однодневками", подчеркивая, что в отличие от прежних времен, когда поездки на побережье длились неделями, сейчас визиты стали краткосрочными.

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Спа-центр Скарборо — одно из старейших мест притяжения в городе. Это место, где зародился не только туризм в Скарборо, но и сама идея отдыха на море. Расположенный рядом с источником целебных соленых вод, в начале XVII века он привлек дворян, желающих поправить здоровье и развлечься. Несмотря на штормы и пожары, разрушавшие его предшественников, нынешний дворец в стиле барокко, построенный в 1879 году, продолжает принимать гостей.

Похожая история у подъемника Саут-Клифф, открытого в 1875 году. Хотя гидравлика уступила место автоматике, вагоны по-прежнему деревянные. Они поднимают пассажиров вдоль Садов Саут-Клифф, с Розовым садом, тщательно ухоженным с 1883 года, несмотря на сложности выращивания роз у моря.

В Норт-Бэй расположен парк Пишолм, открытый в 1912 году в восточном стиле, с пагодой и озером для катания на лодках. После периода запустения парк был восстановлен в 1999 году и получил статус памятника архитектуры II степени.

Вернемся в Саут-Бэй, к гавани с маяком, построенным в 1931 году на месте разрушенного во время бомбардировки 1914 года. Гавань привлекает прогулочными катерами и детьми с удочками, подражающими рыбакам у викторианских зданий Западного пирса. План реконструкции Западного пирса вызвал опасения местных жителей, боящихся излишней туристификации в ущерб рыбалке, и в настоящее время приостановлен для консультаций, пишет The Guardian.

Уточнения

Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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