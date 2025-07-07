Не паникуйте: что делать, если на отдыхе кошелек исчез?

Кошмар за границей: как защититься от карманников в отпуске

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в Европу, солнце, кофе с круассаном и… исчезнувший кошелёк. Даже самое безобидное путешествие может закончиться стрессом, если вы столкнулись с карманниками. Но паниковать — последнее, что стоит делать.

Фото: Openverse by cafecredit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пустые карманы

Что делать, если вас обокрали за границей

Первое правило — успокойтесь. Паника только усилит хаос. Сделайте паузу, глубоко вдохните и примите тот факт, что кражи случаются даже с самыми опытными туристами.

Когда немного придёте в себя, найдите англоговорящего местного и попросите помочь связаться с полицией. В Европе можно звонить на номер 112, в Великобритании — 999.

После подачи заявления займитесь восстановлением утерянных документов: проверьте, есть ли у вас копии паспорта, карт, прав.

Важно:

Сразу заблокируйте банковские карты.

Если украдены лекарства — обратитесь к врачу, чтобы получить новый рецепт.

Потеряли ключи от аренды или билет на поезд? Свяжитесь с сервисом и сообщите о проблеме.

Попросите родственников или друзей переслать средства, если остались без денег.

И да, не забывайте про интернет-безопасность — особенно если используете общественный компьютер. Никогда не входите в банковские сервисы без VPN и не сохраняйте пароли.

Когда вор оказывается быстрее

Иногда даже опытные путешественники становятся жертвами. Достаточно одного толчка в метро — и кошелёк испарился. Толпа, суматоха и ловкие руки — вот идеальные условия для карманников в Париже, Барселоне или Риме.

Кражи бывают разные. Иногда это только деньги и карты, а иногда — целый рюкзак или чемодан. И тогда уже речь идёт не только о финансовых потерях, но и об изменении планов.

Самое важное — не дать этому испортить поездку. Проблема уже случилась, теперь задача — минимизировать последствия. Сохраняйте спокойствие, действуйте последовательно и не теряйте головы.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.

