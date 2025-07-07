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Опасности под лазурным небом: 9-й в мире пляж, который может угрожать вашему здоровью!

На вид — рай, на деле — угроза: что скрывает один из самых красивых пляжей Италии
1:56
Туризм

Пляж, бирюзовая вода, солнце и лёгкий бриз — всё кажется идеальным. Но за внешней красотой могут скрываться настоящие риски для здоровья и жизни. Даже самые живописные берега могут таить в себе опасности, и недавний рейтинг самых опасных пляжей мира — прямое тому подтверждение.

Пляж Розиньяно-Сольваи, Италия
Фото: flickr.com by Berit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж Розиньяно-Сольваи, Италия

Как пляж мечты оказался в токсичном списке

Список, вызвал жаркие споры. Среди десятки "самых коварных" пляжей оказался один, расположенный в Италии. Он занял 9-е место, и не все с этим согласились.

Речь идёт о пляже в Розиньяно-Сольваи, регионе Тоскана. Белоснежный песок и прозрачная вода придают ему вид настоящего карибского оазиса. Но за этой красотой — химическое наследие промышленной эпохи.

На пляже когда-то сливались отходы с близлежащего завода, производящего бикарбонат натрия. Именно из-за этого пляж приобрёл свой характерный ослепительно-белый цвет.

Опасен ли он?

Пользователи уверены: да. Вода, по их мнению, токсична, а купание в ней может быть опасным для здоровья. Однако не все готовы с этим согласиться. Некоторые комментаторы утверждают, что химический состав воды изучен, и она безопасна. Спор продолжается.

Но вне зависимости от степени реальной угрозы, случай с Розиньяно подчёркивает важную вещь: даже самые, казалось бы, "безобидные" места требуют внимания.

Ведь опасность — не всегда клыкастая акула или мощное течение. Иногда — это красиво выложенный песчаный пляж с индустриальным прошлым.

Перед поездкой лучше проверить не только прогноз погоды, но и репутацию пляжа, на котором вы собираетесь отдыхать. Не всё золотое сверкает, особенно если оно отбелено химией.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов. Также пляж — это пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для купания.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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