Опасности под лазурным небом: 9-й в мире пляж, который может угрожать вашему здоровью!

Пляж, бирюзовая вода, солнце и лёгкий бриз — всё кажется идеальным. Но за внешней красотой могут скрываться настоящие риски для здоровья и жизни. Даже самые живописные берега могут таить в себе опасности, и недавний рейтинг самых опасных пляжей мира — прямое тому подтверждение.
Список, вызвал жаркие споры. Среди десятки "самых коварных" пляжей оказался один, расположенный в Италии. Он занял 9-е место, и не все с этим согласились.
Речь идёт о пляже в Розиньяно-Сольваи, регионе Тоскана. Белоснежный песок и прозрачная вода придают ему вид настоящего карибского оазиса. Но за этой красотой — химическое наследие промышленной эпохи.
На пляже когда-то сливались отходы с близлежащего завода, производящего бикарбонат натрия. Именно из-за этого пляж приобрёл свой характерный ослепительно-белый цвет.
Пользователи уверены: да. Вода, по их мнению, токсична, а купание в ней может быть опасным для здоровья. Однако не все готовы с этим согласиться. Некоторые комментаторы утверждают, что химический состав воды изучен, и она безопасна. Спор продолжается.
Но вне зависимости от степени реальной угрозы, случай с Розиньяно подчёркивает важную вещь: даже самые, казалось бы, "безобидные" места требуют внимания.
Ведь опасность — не всегда клыкастая акула или мощное течение. Иногда — это красиво выложенный песчаный пляж с индустриальным прошлым.
Перед поездкой лучше проверить не только прогноз погоды, но и репутацию пляжа, на котором вы собираетесь отдыхать. Не всё золотое сверкает, особенно если оно отбелено химией.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов. Также пляж — это пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для купания.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.