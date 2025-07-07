Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роял Кредит Банк расширяется: 50 банкоматов и 250 офисов в новых регионах России
Несмываемый кондиционер: зачем он нужен и как правильно наносить для идеальных волос
Симоньян раскрыла врождённую аномалию: нет левой сонной артерии, всегда бледна и устала
Как предотвратить запах из раковины после отпуска: простой лайфхак
Капли и таблетки признаны самыми эффективными средствами от клещей у собак
Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила базовую тренировку рук на 30 минут без оборудования
Учёные спрогнозировали формирование суперконтинента через 250 млн лет
Нашатырный спирт против муравьёв: простой способ спасти растения
На вид — рай, на деле — угроза: что скрывает один из самых красивых пляжей Италии

Летний отпуск без долгов: как обойтись минимальными затратами и заработать во время путешествия

Багаж пуст, эмоций тонна: пять способов уехать этим летом почти бесплатно
2:00
Туризм

Летний отпуск всё чаще становится роскошью. Перелёты, жильё, транспорт и банальные кафе могут быстро опустошить банковский счёт. Но есть хорошие новости: можно отправиться в путешествие, почти не потратившись — а иногда и с возможностью подзаработать.

девушка у моря
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка у моря

Это не про авантюры и сомнительные лайфхаки из сети, а про проверенные способы путешествовать с минимальными затратами и максимумом впечатлений. Главное — немного гибкости, готовность помочь и любопытство к миру.

Вот конкретные идеи, как это работает:

  • WWOOF - международная сеть, соединяющая добровольцев и органические фермы. Работаешь на свежем воздухе, живёшь на ферме, изучаешь местную жизнь. Нужно лишь оплатить годовой взнос.
  • Work exchange-платформы, такие как Workaway и WorldPackers, предлагают жильё и питание в обмен на помощь. Это может быть ферма в Тоскане, хостел в Латинской Америке или работа с ездовыми собаками на Аляске.
  • Housesitting - бесплатное проживание в доме, пока его хозяин в отъезде. Часто нужно ещё и заботиться о домашних животных. Популярные сайты: TrustedHousesitters и MindMyHouse. Обмен домами — да, прямо как в фильме "Отпуск по обмену". Вы живёте в доме кого-то за границей, пока они живут у вас.
  • Путешествие по следам предков - некоторые ассоциации предлагают бесплатное проживание для тех, кто хочет найти свои корни в таких странах, как Армения или Греция.

Эти варианты дают возможность не просто сэкономить, но и глубже познакомиться с культурой, завести друзей по всему миру и почувствовать себя не туристом, а настоящим местным.

Важно, проверяйте платформы, на которых регистрируетесь. Не пренебрегайте отзывами и рекомендациями. Безопасность — прежде всего.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах (их природе, населении, истории, хозяйстве), общем характере и очертании поверхности Земли.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Голоден в жару? 4 освежающих супа, которые вы не ждёте!
Как носить замшевые ботинки, кроссовки и сандалии летом 2025 — стильные советы
Тина Канделаки призналась: дочь Мелания названа в честь жены Дональда Трампа
За антиамериканскую политику странам БРИКС введём тарифы: новое заявление Трампа
Как поливать морковь в июле, чтобы она была сладкой и ровной
Три упражнения, которые вернут мужчинам 40+ силу и массу мышц
Миграция птиц: навигация по Солнцу, звёздам и магнитному полю Земли
Отжимания с внутренним разворотом ладоней активируют рост бицепсов
Багаж пуст, эмоций тонна: пять способов уехать этим летом почти бесплатно
Убийца на полке супермаркета: неожиданная причина инсультов найдена в повседневных предметах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.