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Загадочное озеро Чунгара: погружение в мир аймара и их духов

Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
2:09
Туризм

Высоко в чилийских Андах, среди заснеженных вулканов и ветров, которые когда-то срывали паруса у кораблей, прячется одно из самых загадочных мест Южной Америки — озеро Чунгара. Это часть биосферного заповедника, расположенного почти на 4500 метрах над уровнем моря. Не каждый сюда доедет, а уж остаться — тем более. Но те, кто справится с акклиматизацией, будут щедро вознаграждены.

озеро Чунгара
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ratti_Gali_Lake,_Neelum_Valley,_Azad_Jammu_and_Kashmir,_Pakistan.jpg by Nadeem Riaz
озеро Чунгара

Мир духов и древних легенд

Озеро не только поражает пейзажами, но и пропитано мистикой. Народ аймара, живущий здесь веками, считает его священным. В их языке Чунгара означает "мох на камне" — символ жизни в суровых условиях.

Здесь по-прежнему проводят церемонии в честь Пачамамы — Матери-Земли. На камнях оставляют подношения духам гор, а легенда о Пайачатах рассказывает, как божество затопило долину, чтобы остановить межплеменные войны.

Дикая природа, как в документалке

Для фотографов и любителей природы Чунгара — настоящий рай. Фламинго с ярко-красными коленями гуляют по воде, рядом пасутся альпаки, в скалах прячутся вискачи, а где-то вдалеке нанду важно прохаживаются по плато. И всё это — на фоне потухших вулканов Паринакота и Померапе.

Озеро также стало домом для трёх из шести известных в мире видов фламинго. Их здесь особенно удобно снимать — ракурсы не нужно искать, они везде. Идеальное место, чтобы почувствовать себя натуралистом в стиле BBC.

Как добраться и выжить на высоте

Ближайший аэропорт — в Арике. Оттуда дорога к озеру займёт около трёх часов. Извилистый подъём, резкий воздух, головокружение — всё это часть приключения. Туристы, следуя местным традициям, жуют листья коки, чтобы легче переносить высоту.

Тем, кто чувствует силы, доступен даже треккинг на вершины вулканов. Но будьте осторожны — это уже не туризм, а настоящий альпинизм.

Уточнения

Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile,) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. Столица — Сантьяго. По государственному строю — уни­тар­ное государство.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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