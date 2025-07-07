Лакония: откройте для себя невидимую Грецию с нереальными пейзажами и тайнами

Тропа Одиссея, город-призрак и пляжи без туристов: путь, о котором не расскажут в турагентствах

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы устали от толп Санторини и суеты Афин, но мечтаете о белоснежных деревушках, прозрачном море и византийских тайнах — вам в Лаконию. Этот регион на юго-востоке Пелопоннеса до сих пор остаётся вне поля зрения большинства туристов. А зря.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismits, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Греция, Лакония

Лакония — это не только древняя Спарта. Это ещё и скалистый мыс Малеас, где «даже Одиссей винил ветра» в своих неудачах. Доехать до этого дикого уголка можно из Афин — путь займёт около пяти часов, или быстрее — через аэропорт в Каламате.

Пляжи, скрытые тропы и нереальные виды

Мыс Малеас — это почти нетронутая природа. Добраться до его бухт можно только пешком, и это делает каждое открытие особенно личным.

Популярные маршруты — D14 от Агия-Марины и D10 к маяку Малеас от Веланидии. Один путешественник писал:

«[Тропа] сама по себе доставляет удовольствие, она проходит вдоль побережья с великолепными разбивающимися волнами и дарит ощущение прекрасной уединённости».

Для более расслабленного отдыха подойдёт Марафиас с чистейшим морем и тихими пляжами. А если хочется настоящей морской прогулки — отправляйтесь в Пуду, где береговая линия тянется почти на 5 километров.

История, которую можно потрогать руками

Лакония богата не только природой. Здесь вы найдёте Монемвасию — средневековую крепость, спрятанную на скале, где всё словно застыло в XIV веке.

А ещё — Мистру, объект ЮНЕСКО, византийский город-призрак, который когда-то мог соперничать с Константинополем.

Пеший подъём к цитадели стоит каждого шага: фрески, купола, тишина — всё здесь пропитано древним духом. Лакония — это то Греция, которую вы ещё не знаете. Но точно захотите узнать.

Уточнения

Лако́ния (греч. Λακωνία) — ном в Греции, в южной части Пелопоннеса. Лаконии расположены два крупных горных хребта, между которыми и лежит ном: Тайгет, с самой высокой горой Пелопоннеса — Мармарокастро (2228 метров), и Парнон.

