Словения открывает двери: новая виза для цифровых кочевников на 12 месяцев

Работа в кедах и вино на обед: страна, в которую потянутся цифровые кочевники

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаешь совместить работу и путешествия? Словения — свежий игрок в мире цифровых кочевников. Уже с ноября 2025 года страна начнёт выдавать специальные визы для тех, кто работает удалённо и хочет пожить в живописном месте.

Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат в Словении

Виза будет действовать 12 месяцев. Требования к доходу пока не объявлены, но, как и в случае с Эстонией (где нужно зарабатывать от $4130 в месяц), они будут озвучены ближе к старту. Виза подойдёт для фрилансеров, предпринимателей и сотрудников компаний за пределами ЕС и ЕЭЗ. Главное условие — не работать на словенских работодателей.

Чем Словения выигрывает у соседей?

Хотя визы цифровых кочевников уже предлагают Испания, Португалия, Хорватия и Албания, Словения выгодно выделяется. Здесь ты найдёшь:

сказочную природу — озёра, горы, замки;

доступные цены — около $1000 в месяц на жизнь без учёта аренды;

недооценённые локации без туристического столпотворения;

развитую культуру кафе и коворкингов — особенно в Любляне.

А если хочется почувствовать Средиземноморье — выбирай прибрежные Пиран, Копер или Порторож. Кто сказал, что нельзя отправлять рабочие письма с бокалом вина в руке?

Как сэкономить на жилье?

Можно арендовать через Airbnb, но для длительного проживания выгоднее искать жильё напрямую или через локальные сервисы. Выбор зависит от города, района и желаемого уровня комфорта.

Да, пока виза однократная и не продлевается. Но глядя на пример Хорватии, которая сначала тоже выдавала визу на год, а теперь расширила её до трёх лет, можно надеяться на развитие этой программы.

Словения — это возможность для тех, кто устал от банальных направлений и хочет по-настоящему открыть Европу с нового ракурса.

Уточнения

Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija,) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский. Расположена в предальпийской части Балканского полуострова.

