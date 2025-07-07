Роскошь и история: как апулийские массерии стали настоящими жемчужинами

Массерии Апулии: секреты превращения старинных ферм в роскошные отели

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Апулия — земля, где оливковые рощи шепчут на ветру, а земля пылает терракотовым жаром, словно закат, застывший во времени. И над всем этим великолепием возвышаются белые, словно высеченные из лунного камня, деревни, обрамлённые сухими каменными стенами, увенчанные причудливыми домами — трулло и величественными фермами. Эти фермы, или массерии, как их называют местные жители, — не просто здания, а сама душа Апулии. Чезаре Бранди в своей книге "Пеллегрино из Апулии" метко описывает их как "белые с лаймом", ведь они настолько яркие, что кажутся неземными.

Фото: web.archive.org by Carlo Pelagalli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Апулия

Изначально массерии были укреплёнными фермерскими домами, центрами латифундий, где кипела жизнь и хранились плоды земли. Со временем они превратились в процветающие хозяйства, а затем, в наши дни, в роскошные резиденции, сохранив при этом свой неповторимый характер.

От Гаргано до Саленто, Апулия усеяна сотнями массерий, но есть одно место, где их концентрация особенно высока: Криспиано, "город ста ферм", расположенный в провинции Таранто. Этот живописный уголок Апулии насчитывает 104 исторических здания, многие из которых были тщательно отреставрированы и превращены в уютные отели и гостевые дома.

Чтобы помочь туристам открыть для себя это богатое историческое, художественное, ландшафтное и гастрономическое наследие, был создан проект Cicale di Puglia. Благодаря специализированным путеводителям путешественники могут погрузиться в сердце этих уникальных апулийских микромиров, где часто можно найти часовни с фресками и археологические памятники, представляющие огромный интерес. Особого внимания заслуживает "Гранд-тур по сотне ферм", предлагающий несколько пешеходных маршрутов, позволяющих исследовать эту очаровательную местность пешком.

Сегодня превращение массерий в роскошные отели стало уже привычным явлением. В двух шагах от Савеллетри, в провинции Бриндизи, находится Masseria San Domenico, великолепный фермерский дом XIV века, который с 1996 года принимает гостей. Его центральное ядро, датируемое XV веком, включает в себя сторожевую башню, принадлежавшую рыцарям Мальты.

В знаменитой сельской местности Остуни, также в провинции Бриндизи, расположена Masseria il Frantoio, часть территории площадью 72 гектара, которая с 2004 года занимается органическим сельским хозяйством.

А в районе Таранто находится Masseria Amastuola, датируемая 1400 годом, настоящая жемчужина регионального природного парка Terra delle Gravine. До недавнего времени она представляла собой руины, но благодаря усилиям семьи Монтанаро, купившей её в 2003 году, была восстановлена и превращена в прекрасный отель. Но Masseria Amastuola славится не только этим: это ещё и археологическая зона, представляющая большой интерес, что было отмечено Археологическим центром Свободного университета Амстердама.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia [ˈpuʎːa], неап. Pùglia, тарант. Pugghie, франкопров. Poulye) — область на юго-востоке Италии.

