Ночной кошмар в Анталье: лев Зевс сбежал из зоопарка и напал на фермера

Лев Зевс на свободе: как власти Антальи справились с угрозой

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталье развернулась настоящая драма. Лев по кличке Зевс, обитатель частного зоопарка "Аслан Дияры", каким-то образом вырвался на свободу, повергнув в ужас местных жителей и отдыхающих.

Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лев

Побег обнаружился около двух часов ночи, когда бдительный гражданин заснял хищника неподалёку от зоопарка и поднял тревогу. Полиция, жандармерия и охотники немедленно приступили к поискам, предупредив население о необходимости оставаться в помещениях.

К сожалению, избежать трагедии не удалось. Около пяти утра Зевс напал на 53-летнего фермера, который проводил ночь в поле. Мужчина отчаянно сопротивлялся, получив серьёзные ранения, но сумел отбиться от зверя.

Поиски льва продолжились с использованием дронов. Вскоре хищника обнаружили в районе отелей между Илыджой и Кумкёй, где он был застрелен охотниками.

Известие о гибели Зевса вызвало бурные споры в турецком обществе. Одни поддержали действия охотников, другие осудили их, посчитав излишне жестокими.

Пострадавший фермер намерен добиваться справедливости в суде, обвиняя владельцев зоопарка в халатности и подчёркивая, что лишь чудом остался жив.

Стоит отметить, что это не первый случай появления диких животных вблизи популярных курортов. Недавно в социальных сетях появилось видео с двухметровой акулой, плавающей у пляжа Коньяалты, что также вызвало панику среди отдыхающих. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

