В Анталье развернулась настоящая драма. Лев по кличке Зевс, обитатель частного зоопарка "Аслан Дияры", каким-то образом вырвался на свободу, повергнув в ужас местных жителей и отдыхающих.
Побег обнаружился около двух часов ночи, когда бдительный гражданин заснял хищника неподалёку от зоопарка и поднял тревогу. Полиция, жандармерия и охотники немедленно приступили к поискам, предупредив население о необходимости оставаться в помещениях.
К сожалению, избежать трагедии не удалось. Около пяти утра Зевс напал на 53-летнего фермера, который проводил ночь в поле. Мужчина отчаянно сопротивлялся, получив серьёзные ранения, но сумел отбиться от зверя.
Поиски льва продолжились с использованием дронов. Вскоре хищника обнаружили в районе отелей между Илыджой и Кумкёй, где он был застрелен охотниками.
Известие о гибели Зевса вызвало бурные споры в турецком обществе. Одни поддержали действия охотников, другие осудили их, посчитав излишне жестокими.
Пострадавший фермер намерен добиваться справедливости в суде, обвиняя владельцев зоопарка в халатности и подчёркивая, что лишь чудом остался жив.
Стоит отметить, что это не первый случай появления диких животных вблизи популярных курортов. Недавно в социальных сетях появилось видео с двухметровой акулой, плавающей у пляжа Коньяалты, что также вызвало панику среди отдыхающих. Об этом сообщает "Турдом".
Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.