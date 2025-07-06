Аркой – скрытое сокровище Греции: узнайте, почему стоит здесь побывать

Самый тихий уголок Эгейского моря: этот греческий остров вам не покажут в туристических буклетах

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между бурными Афинами и легендарным Родосом, вдали от привычных маршрутов, прячется Аркой — миниатюрный остров с населением около 50 человек. Здесь нет шумных улиц, высотных отелей и спешки. Есть только солнце, море и тихая простота. Это место, где время течёт медленнее, а каждый рассвет и закат будто выкрашен вручную.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismits, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аркой, Греция

Как добраться и что учесть

Путь на Аркой начинается с Афин: перелёт до Самоса и короткая переправа на пароме. Ещё проще попасть сюда с Патмоса — поездка займёт около 40 минут. Также неподалёку находится остров Лерос, куда можно добраться за час.

Перед поездкой обязательно закупите всё необходимое — магазинов здесь почти нет. Перемещаться по острову удобнее всего пешком, наслаждаясь видами и тишиной. Летом пригодится лёгкая куртка: морской бриз может быть неожиданно прохладным.

Что посмотреть

Главная достопримечательность — не здания, а атмосфера. Бело-синие домики, рыбацкие лодки в бухтах и искренние улыбки местных — всё это создаёт ощущение, будто вы оказались в прошлом.

Прогуляйтесь до пляжа Тиганакия: кристально чистая вода и дикий пейзаж делают это место настоящим сокровищем.

Церковь Панагия — ещё один повод остановиться. Здесь встречают закаты, которые навсегда остаются в памяти. А если вы попадёте на остров в августе, вам повезёт вдвойне: вас ждёт местный праздник — панихири с музыкой, вином и длинными застольями прямо на улицах.

Где поесть

В Nikolas вас накормят с душой: гриль из свежевыловленной рыбы, домашние рецепты и дружелюбие, передающееся, кажется, по наследству.

А в таверне Trypas всё подают из продуктов с фермы самих хозяек — Катрины и Марии.

«Аркой — это не просто остров. Это шанс замедлиться, почувствовать настоящее и вдохнуть вкус подлинной Греции.»

Уточнения

А́рка (фр. arc, итал. arco, от лат. arcus — дуга, изгиб, нем. Bogen) — тип архитектурной конструкции, дугообразное перекрытие проёма — пространства между двумя опорами — колоннами, пилонами. Арка, продолжающаяся в глубину, образует свод.

