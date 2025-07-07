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Отпуск в Египте сорвался из-за одной цифры: как ошибка в паспорте разрушила долгожданный отдых

Ошибка в загранпаспорте: как одна цифра разрушила отпуск
1:16
Туризм

Жительница Саратова оказалась в неприятной ситуации, когда долгожданный отпуск в Египте с 9-летним сыном сорвался прямо в аэропорту. Марина, оформившая кредит на поездку, должна была вылететь рейсом из Волгограда в Хургаду, но на паспортном контроле выяснилось, что в загранпаспорте ребёнка допущена ошибка. Одна цифра в номере бланка не совпадала с данными в машиночитаемой строке.

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэропорт

Несмотря на то что ранее с этим же паспортом семья успешно путешествовала, теперь документ признали недействительным. Мать с сыном были вынуждены вернуться домой и заняться переоформлением паспорта. Женщина надеется, что им всё же удастся отправиться на отдых, пусть и с задержкой.

В Telegram-каналах, посвящённых туризму, подписчики обсуждают этот случай, напоминая о важности тщательной проверки всех данных в загранпаспортах. Юристы отмечают, что ответственность за ошибки лежит не только на гражданах, но и на органах, выдающих документы. В случае срыва поездки из-за ошибки в паспорте туристка имеет право требовать возмещения убытков и компенсации от МВД. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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