Путешественники, осторожно! Всего одна маленькая деталь может стоить вам багажа

Как яркие ленточки и наклейки влияют на сортировку багажа в аэропорту

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не стоит думать, что яркая ленточка, повязанная на ручку чемодана для быстрого опознания, — это безобидная мелочь. Оказывается, она может сыграть злую шутку с вашим багажом в аэропорту. Работник дублинского аэропорта предупреждает: эти украшения способны вывести из строя автоматическую систему сортировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лента выдачи багажа

Дело в том, что ленточки мешают сканеру правильно считывать штрих-код. В результате чемодан отправляется на ручную обработку, что значительно увеличивает вероятность его задержки.

Но это ещё не все! Даже опытные путешественники часто забывают о старых наклейках на чемоданах. Они тоже могут сбить с толку сканеры и привести к потере багажа. Важно также правильно ставить чемодан на ленту транспортёра — колёсами вверх, чтобы избежать повреждений.

И напоследок, совет для сладкоежек: будьте осторожны с марципаном! Его плотность схожа с некоторыми взрывчатыми веществами, поэтому при сканировании он может вызвать подозрения и привести к дополнительному досмотру. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.

