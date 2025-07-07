Острые ощущения в режиме реального времени: новый тренд туризма захватывает Италию

Тёмный туризм в Италии: что скрывается за популярностью мест трагедий?

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то казалось немыслимым: провести ночь в доме, где совершилось зверское убийство, или позировать для фото на фоне руин, оставшихся после катастрофы. Но сегодня, в эпоху, когда границы дозволенного размываются, а жажда острых ощущений растёт, "мрачный туризм" перестаёт быть маргинальным увлечением и завоёвывает новые территории, в том числе и Италию.

Фото: commons.wikimedia.org by Parrot of Doom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кладбище

Этот тренд, давно прижившийся в США и Великобритании, теперь пускает корни на Апеннинском полуострове. Речь идёт не просто о посещении кладбищ или музеев криминалистики. Путешественников всё больше привлекают места, где разворачивались трагедии, где бушевали стихийные бедствия, где лилась кровь.

В Италии, как и в других странах, "мрачный туризм" имеет свои знаковые места. После крушения Costa Concordia остров Джильо наводнили любопытствующие, жаждущие запечатлеть трагедию на свои камеры. Вилла в Нови-Лигуре, где произошло двойное убийство, дом в Аветране, связанный с гибелью Сары Скацци, место убийства Мередит Керчер в Перудже — всё это стало точками притяжения для любителей "тёмного" туризма.

Некоторые видят в этом способ почтить память жертв, другие — возможность переосмыслить трагические события истории, но увлечение "мрачным туризмом" вызывает и критику. Коммерциализация горя, отсутствие эмпатии, вторжение в частную жизнь пострадавших — всё это ставит под вопрос этичность подобного рода развлечений. Граница между уважением к памяти и бесцеремонным любопытством оказывается очень тонкой, и не всегда удается её соблюсти. Об этом сообщает "Российская газета".

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

