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Отдых без машин: почему Стромболи стал идеальным местом для семьи Претти

Семейный отдых на Стромболи: вулканические извержения, чёрный песок и море впечатлений
1:28
Туризм

Конц Прети вместе с семьей отдыхала на Стромболи (Италия) — одном из Эолийских островов.

Вулкан
Фото: commons.wikimedia.org by CommonismNow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вулкан

Они спланировали семейную поездку на две недели, и Стромболи стал одним из обязательных мест для посещения. Ее муж был в восторге от идеи остановиться на этом удаленном острове.

"На Стромболи нет автомобилей, и хозяин дома, который мы арендовали, встретил нас на тук-туке. Наши дети, 7, 5 и 5 лет, были в восторге, а я наслаждалась потрясающими видами. В нашем доме был выход на пляж с черным вулканическим песком, который удивил детей. Мы исследовали пляж, собирали морское стекло и наслаждались теплотой воды", — рассказала туристка.

С одной стороны острова находятся дома и рестораны, а с другой — Шьяра-дель-Фуоко, где можно наблюдать извержения вулкана. Семья выбрала лодочную экскурсию, чтобы увидеть извержения с моря, и были поражены, когда увидели настоящие извержения лавы.

Этот отпуск стал настоящим открытием для семьи Претти. Они исследовали остров, посетили красивую церковь, наслаждались джелато и общались с местными жителями. Дети играли с бездомными кошками и искали сокровища на пляже. Стромболи с его вулканом, черным песком и теплой водой стал любимым местом семьи Претти, согласно Business Insider.

Уточнения

Вулкани́ческая ла́ва (от итал. lava) — раскалённая вулканическая масса, изливающаяся или выбрасываемая на поверхность при извержениях вулканов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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