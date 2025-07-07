Премиум-перезагрузка: новый лаунж — ключ к дальнемагистральному будущему

Зал без окон уходит в прошлое: Air Serbia делает ставку на комфорт

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Air Serbia официально анонсировала строительство нового зала ожидания в белградском аэропорту имени Николы Теслы. Пространство будет впечатляющим: площадь 630 кв. метров, комфорт для до 160 гостей, и высокий уровень сервиса, нацеленный на пассажиров бизнес-класса и участников Priority Pass.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт

Проект обещает создать атмосферу бутикового уюта с делением на зоны отдыха и сервиса, индивидуальным обслуживанием, премиальным питанием и напитками и интерьером в фирменных цветах авиакомпании.

Хотя изначально открытие планировалось на конец 2024 года, строительство ещё не началось. Причина — отсутствие финальных разрешений от аэропорта, без которых проект не может сдвинуться с мёртвой точки.

Air Serbia уверяет, что сам проект уже полностью готов, и как только будут получены документы, строительство займёт около трёх месяцев. Однако, с учётом текущих задержек, эксперты считают, что реальное открытие произойдёт не ранее конца 2025 года.

Новый уровень — замена устаревшего лаунжа

Новый лаунж заменит нынешний зал ожидания, открытый в 2015 году. Старое помещение давно не соответствует ожиданиям:

Нет естественного освещения или окон,

Уровень обслуживания снизился,

Интерьер устарел морально и физически.

Обновлённый зал станет не просто заменой, а флагманским пространством для Air Serbia, символизирующим перезапуск и стремление к премиальному опыту.

Этот проект — не просто лаунж. Он — часть стратегии расширения дальнемагистральных перевозок и повышения качества обслуживания. Air Serbia делает ставку на премиум-продукт, который включает не только самолёты и маршруты, но и:

Конкурентоспособные лаунжи

Продуманный "мягкий продукт" (еда, напитки, сервис)

Улучшенное восприятие бренда для международных пассажиров

Новый зал ожидания станет визитной карточкой авиакомпании в аэропорту Белграда — особенно для транзитных пассажиров и клиентов бизнес-класса.

Уточнения

Air Serbia (серб. Ер Србиjа) — государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде. До распада Югославии называлась Jугословенски Аеротранспорт (JAT), имела международное название Yugoslav Airlines. 26 октября 2013 года Jat Airways была переименована в Air Serbia.



Лаунж или лаундж (от англ. lounge — «гостиная», lounge music — «музыка для холла») — термин в популярной музыке для обозначения лёгкой, фоновой музыки, которая первоначально часто звучала в холлах гостиниц, магазинов, в кафе, в лифтах.

