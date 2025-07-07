Отказ в вылете и возврат домой: как одна опечатка стоит тысяч рублей

Несостоявшийся отпуск: ошибка в одной цифре стоила поездки
Семья из Саратова оказалась в центре туристического кошмара: запланированная поездка в Египет сорвалась буквально в последний момент из-за ошибки в загранпаспорте 9-летнего сына.
На паспортном контроле в аэропорту Волгограда пограничники обнаружили, что одна цифра в номере бланка паспорта не совпадает, и документ оказался непригодным для международных поездок.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», последовал отказ в посадке на рейс и вынужденное возвращение в Саратов для перевыпуска паспорта.
Мать и сын были вынуждены вернуться домой, надеясь всё же улететь позже, уже с новым документом. Однако такой срыв может повлечь дополнительные расходы, потерю бронирований и даже частичную или полную утрату стоимости тура.
Женщина уже обратилась к турагентству, но многие подписчики и юристы считают: вина лежит на органах, оформивших документ.
Такие ошибки — ответственность паспортного стола, а не туриста;
Перед поездкой нужно внимательно сверять все данные в документах, особенно у детей;
Аналогичные случаи происходят чаще, чем кажется.
Юристы напоминают: если ошибка допущена органом МВД при оформлении паспорта, именно он и несёт юридическую ответственность.
Туристы вправе:
Как избежать подобного?
Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
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