Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили: дёшево на старте, дорого при замене батареи
Засуха угрожает вашему саду: как не потерять урожай плодовых деревьев
5 шагов к идеальной домашней Нутелле: простой рецепт, который не может не получиться
Клещи атакуют: какие препараты работают, а какие просто красивая этикетка
Ким Кардашьян впервые рассказала о смерти подруги детства Линдси Мэй: чат опустел
Если кожа краснеет после умывания, вы точно допускаете одну из этих ошибок
Как Китай захватывает рынок редкоземельных металлов
Профессор Шестаков назвал симптом, указывающий на онкологию желудка
Не астероид, не зонд: что на самом деле летит сквозь Солнечную систему

Отказ в вылете и возврат домой: как одна опечатка стоит тысяч рублей

Одна цифра — весь отпуск под угрозой: семья не улетела в Египет
2:09
Туризм

Несостоявшийся отпуск: ошибка в одной цифре стоила поездки
Семья из Саратова оказалась в центре туристического кошмара: запланированная поездка в Египет сорвалась буквально в последний момент из-за ошибки в загранпаспорте 9-летнего сына.

загранпаспорт РФ
Фото: Wikimedia Commons by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
загранпаспорт РФ

На паспортном контроле в аэропорту Волгограда пограничники обнаружили, что одна цифра в номере бланка паспорта не совпадает, и документ оказался непригодным для международных поездок.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», последовал отказ в посадке на рейс и вынужденное возвращение в Саратов для перевыпуска паспорта.

Мать и сын были вынуждены вернуться домой, надеясь всё же улететь позже, уже с новым документом. Однако такой срыв может повлечь дополнительные расходы, потерю бронирований и даже частичную или полную утрату стоимости тура.

Женщина уже обратилась к турагентству, но многие подписчики и юристы считают: вина лежит на органах, оформивших документ.

Такие ошибки — ответственность паспортного стола, а не туриста;
Перед поездкой нужно внимательно сверять все данные в документах, особенно у детей;
Аналогичные случаи происходят чаще, чем кажется.

Юристы напоминают: если ошибка допущена органом МВД при оформлении паспорта, именно он и несёт юридическую ответственность.

Туристы вправе:

  • Требовать возмещения стоимости несостоявшегося тура
  • Подать заявление на компенсацию морального вреда
  • Обратиться с жалобой в прокуратуру или суд в случае отказа МВД возместить ущерб
  • Ситуация может стать юридическим прецедентом, если семья решит отстаивать свои права официально.

Как избежать подобного?

  • Проверяйте загранпаспорта сразу после получения, особенно у несовершеннолетних
  • Обращайте внимание не только на ФИО, но и на серии и номера
  • Делайте электронную копию и сверку с заявлением, поданным на оформление
  • Если находите ошибку — сразу подавайте заявление о замене

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
Авто
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Раньше цыгане так ходили: образ Ксении Собчак поразил публику
Так вы очистите сетку двери за 10 минут
Рыбное предприятие в Дагестане под следствием: 403 тонны немаркированной кильки
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.