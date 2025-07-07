Отказ в вылете и возврат домой: как одна опечатка стоит тысяч рублей

Одна цифра — весь отпуск под угрозой: семья не улетела в Египет

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несостоявшийся отпуск: ошибка в одной цифре стоила поездки

Семья из Саратова оказалась в центре туристического кошмара: запланированная поездка в Египет сорвалась буквально в последний момент из-за ошибки в загранпаспорте 9-летнего сына.

Фото: Wikimedia Commons by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ загранпаспорт РФ

На паспортном контроле в аэропорту Волгограда пограничники обнаружили, что одна цифра в номере бланка паспорта не совпадает, и документ оказался непригодным для международных поездок.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», последовал отказ в посадке на рейс и вынужденное возвращение в Саратов для перевыпуска паспорта.

Мать и сын были вынуждены вернуться домой, надеясь всё же улететь позже, уже с новым документом. Однако такой срыв может повлечь дополнительные расходы, потерю бронирований и даже частичную или полную утрату стоимости тура.

Женщина уже обратилась к турагентству, но многие подписчики и юристы считают: вина лежит на органах, оформивших документ.

Такие ошибки — ответственность паспортного стола, а не туриста;

Перед поездкой нужно внимательно сверять все данные в документах, особенно у детей;

Аналогичные случаи происходят чаще, чем кажется.

Юристы напоминают: если ошибка допущена органом МВД при оформлении паспорта, именно он и несёт юридическую ответственность.

Туристы вправе:

Требовать возмещения стоимости несостоявшегося тура

Подать заявление на компенсацию морального вреда

Обратиться с жалобой в прокуратуру или суд в случае отказа МВД возместить ущерб

Ситуация может стать юридическим прецедентом, если семья решит отстаивать свои права официально.

Как избежать подобного?

Проверяйте загранпаспорта сразу после получения, особенно у несовершеннолетних

Обращайте внимание не только на ФИО, но и на серии и номера

Делайте электронную копию и сверку с заявлением, поданным на оформление

Если находите ошибку — сразу подавайте заявление о замене

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

