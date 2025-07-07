Заброшенная шахта и канатная дорога: что скрывает Красный Ущелье

В лесах Кентукки заработала канатная трасса над ущельем длиной 580 метров

4:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Край Красного Ущелья в Кентукки, находящийся в пределах национального леса Даниэля Буна, — это не просто природный заповедник. Это место силы. Именно с подъема по склону мы начали наш уикенд — и это более чем символично. Сотни лет скалы здесь притягивали скалолазов со всего мира. В 90-х и 2000-х годах Красный стал настоящей меккой для тех, кто ищет острые ощущения.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Канатная дорога

Время здесь ощущается иначе. Всё, что мы видим — гигантские арки, крутые утёсы и каньоны — появилось в результате миллионов лет водной и ветровой эрозии. Что уж говорить о тех, кто открывает эти чудеса впервые.

Чем заняться в Красном Ущелье

Охота за арками

Мы решили не испытывать судьбу на скале, а отправились на треккинг. В лесу Буна — более 600 миль троп, и наша цель была проста: найти как можно больше природных арок. И вот лучшие из них:

Grays Arch — 24-метровая арка, скрытая так глубоко в лесу, что мы увидели её только стоя прямо под ней.

Sky Bridge — арка, по которой можно не только пройтись под ней, но и пройтись по ней сверху. Вид — захватывающий.

Rock Bridge и водопад Creation Falls на петлевом маршруте длиной 2 км. Именно здесь, на вершине арки, мы встретили оленёнка, осторожно переходящего ручей.

Скалы — для смелых

Если всё-таки хочется пощекотать нервы, в Red River Gorge есть одна из лучших площадок для скалолазания в США. Southeast Mountain Guides предлагают обучение, снаряжение и даже курс via ferrata — по железным ступенькам и тросам, вбитым в скалу.

Парк Natural Bridge

Хочется увидеть арку, но без усилий? Добро пожаловать в Natural Bridge State Resort Park. Главная достопримечательность — природный мост высотой 20 м и длиной 24 м. К нему можно дойти пешком или подняться по воздуху на подъёмнике. А после — прогулка у озера, мини-гольф или ночёвка в коттеджах.

Полёт над лесами

Наш второй день начался с головокружительного полёта — мы пролетели 300 футов над лесом с Red River Gorge Ziplines. Самая длинная трасса — 580 метров — настоящий кайф над утренним туманом и зелёным морем деревьев.

Подземное плавание

А вот и обратная сторона — в прямом смысле. The Gorge Underground — это бывшая известняковая шахта, затопленная в 1985 году и позже превращённая в аттракцион. Температура внутри — +11°C, прозрачная вода, гигантская радужная форель и каяки. Холодно, красиво, незабываемо.

Где поесть в Красном Ущелье

Легендарная пиццерия Miguel's

"Летние месяцы в Слейде раньше были как город-призрак", — говорит Дарио Вентура.

Его отец Мигель купил землю здесь в 1984 году за $5000 вместе с друзьями. Тогда туристов в округе почти не было. Сегодня же в Miguel's Pizza — всегда очередь, а в саду десятки столов. Пицца — на дровах, овощи — с огорода семьи, атмосфера — домашняя.

BBQ с видом

Новый проект Дарио — RedPoint BBQ — уютное заведение на холме, где в меню не только мясо, но и чёрный сом, острый цыплёнок и грибы с травами. Напитки — с акцентом на бурбон. Особенно хороши Blackberry Bramble и домашний персиковый коблер на закате.

Западнокентуккийский барбекю

Thatcher Barbecue Company — здесь пробуем рёбрышки и бургу по рецептам из Западного Кентукки. Не забудьте заглянуть в Pit House — бар с живой музыкой.

Бургеры и буррито от местных

В Red River Rockhouse всё подают из локальных продуктов. Хозяева — Бриттани и Скотт Клайн — когда-то сами были частыми посетителями, а теперь держат это заведение всей семьёй.

Кофе и завтраки в Slade

Ранним утром очередь уже у дверей Daniel Boone Coffee Shop. Тут есть всё: от смузи до сэндвичей. Отличное место, чтобы подкрепиться перед новым походом.

Уточнения

Скалола́зание (англ. rock climbing) — вид спорта и активного отдыха, заключающийся в лазании по естественному или искусственному рельефу.



Кенту́кки (англ. Kentucky, американское произношение: [kənˈtʌki]), официально — Содру́жество Кенту́кки (англ. Commonwealth of Kentucky) — штат в восточной части США, входит в число так называемых штатов Юго-Восточного Центра.

