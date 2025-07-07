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Откройте для себя малоизвестные уголки природы Америки — они удивят больше, чем национальные парки

США: опубликован список из шести живописных государственных парков
2:37
Туризм

Знаете ли вы, что в США насчитывается более 6 000 государственных парков, в то время как национальных — всего 63? Многие из этих менее известных уголков природы могут предложить не меньше впечатлений, чем знаменитые национальные парки, а иногда и превосходят их. Биолог и герпетолог Скотт Трэверс составил список из шести таких "скрытых жемчужин" — государственных парков, которые стоит посетить.

Государственный парк
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Государственный парк

1. Limekiln State Park, Калифорния

Расположенный на побережье Биг-Сур, этот парк сочетает в себе величественные секвойи и живописные водопады. Тихие тропы и возможность кемпинга делают его идеальным местом для уединения с природой.

2. Ichetucknee Springs State Park, Флорида

Кристально чистая река, питаемая источниками, протекает через тенистые леса. Здесь можно поплавать на надувном круге, заняться сноркелингом или просто насладиться спокойствием природы.

3. Dead Horse Point State Park, Юта

С захватывающими видами на каньоны и реку Колорадо, этот парк предлагает потрясающие пейзажи без толп туристов. Идеальное место для наблюдения за звездами благодаря статусу парка тёмного неба.

4. Warren Dunes State Park, Мичиган

Песчаные дюны высотой до 80 метров и пляжи озера Мичиган делают этот парк отличным местом для активного отдыха и расслабления. Подходит для семейных поездок и кемпинга.

5. Robert H. Treman State Park, Нью-Йорк

Известен своими водопадами, включая впечатляющий Lucifer Falls. Тропы проходят через леса и вдоль ручьев, предлагая живописные виды и возможность купания в природных бассейнах.

6. Tishomingo State Park, Миссисипи

Расположенный в предгорьях Аппалачей, этот парк предлагает разнообразные тропы, скалолазание и сплавы по реке. Исторические сооружения и богатая флора и фауна делают его уникальным местом для посещения.

Заключение

Эти государственные парки предлагают уникальные возможности для отдыха на природе без необходимости сталкиваться с толпами туристов и высокими ценами, характерными для национальных парков. Они идеально подходят для тех, кто ищет уединения и желает насладиться красотой природы в её первозданном виде.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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