Откройте для себя малоизвестные уголки природы Америки — они удивят больше, чем национальные парки

Знаете ли вы, что в США насчитывается более 6 000 государственных парков, в то время как национальных — всего 63? Многие из этих менее известных уголков природы могут предложить не меньше впечатлений, чем знаменитые национальные парки, а иногда и превосходят их. Биолог и герпетолог Скотт Трэверс составил список из шести таких "скрытых жемчужин" — государственных парков, которые стоит посетить.
Расположенный на побережье Биг-Сур, этот парк сочетает в себе величественные секвойи и живописные водопады. Тихие тропы и возможность кемпинга делают его идеальным местом для уединения с природой.
Кристально чистая река, питаемая источниками, протекает через тенистые леса. Здесь можно поплавать на надувном круге, заняться сноркелингом или просто насладиться спокойствием природы.
С захватывающими видами на каньоны и реку Колорадо, этот парк предлагает потрясающие пейзажи без толп туристов. Идеальное место для наблюдения за звездами благодаря статусу парка тёмного неба.
Песчаные дюны высотой до 80 метров и пляжи озера Мичиган делают этот парк отличным местом для активного отдыха и расслабления. Подходит для семейных поездок и кемпинга.
Известен своими водопадами, включая впечатляющий Lucifer Falls. Тропы проходят через леса и вдоль ручьев, предлагая живописные виды и возможность купания в природных бассейнах.
Расположенный в предгорьях Аппалачей, этот парк предлагает разнообразные тропы, скалолазание и сплавы по реке. Исторические сооружения и богатая флора и фауна делают его уникальным местом для посещения.
Эти государственные парки предлагают уникальные возможности для отдыха на природе без необходимости сталкиваться с толпами туристов и высокими ценами, характерными для национальных парков. Они идеально подходят для тех, кто ищет уединения и желает насладиться красотой природы в её первозданном виде.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.