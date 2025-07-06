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Северная Корея открыла курорт мечты — но мечта ли это для туристов

Северная Корея открыла курорт Вонсан-Кальма на 20 тысяч мест
2:45
Туризм

В Северной Корее открылся роскошный курорт, но иностранных туристов там пока не видно.

Курорт в КНДР
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курорт в КНДР

Курорт мечты без гостей

1 июля 2025 года в Северной Корее состоялось торжественное открытие прибрежного курорта Вонсан-Кальма. Комплекс, способный принять до 20 000 человек, включает отели, рестораны, спортивные сооружения, аквапарк и пляж протяжённостью 4 километра. Однако, несмотря на масштабность проекта, иностранных туристов на открытии не было.

Личный проект лидера

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на церемонии открытия, сопровождаемый своей дочерью Ким Чжу Э, которую многие рассматривают как потенциальную преемницу. Ким Чен Ын выразил надежду, что курорт станет "одним из величайших достижений года" и "гордым первым шагом" к развитию национальной туристической индустрии.

Проблемы с привлечением иностранных туристов

Несмотря на амбициозные планы, привлечь иностранных туристов пока не удаётся. Северная Корея сохраняет строгие ограничения на въезд, введённые в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Хотя с февраля 2024 года страна начала принимать российских туристов, их количество остаётся незначительным. Китайские групповые туры, ранее составлявшие более 90% иностранных визитов, всё ещё не возобновлены.

Политический контекст

Открытие курорта совпало с усилением отношений между Северной Кореей и Россией. На церемонии присутствовал российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора. Аналитики считают, что Москва могла оказать логистическую поддержку в завершении строительства в обмен на военную помощь со стороны Пхеньяна.

Внутренний туризм как альтернатива

Пока границы остаются закрытыми, курорт ориентирован на внутренний туризм. Государственные СМИ сообщают о местных жителях, наслаждающихся пляжем, аквапарком и другими развлечениями. Однако без притока иностранных туристов проект вряд ли сможет оправдать вложенные средства и стать источником значительного дохода для экономики страны.

Заключение

Курорт Вонсан-Кальма представляет собой амбициозный проект, призванный продемонстрировать возможности Северной Кореи в сфере туризма. Однако без привлечения иностранных туристов его успех остаётся под вопросом. Остаётся надеяться, что в будущем страна сможет открыть свои границы и реализовать потенциал этого масштабного комплекса.

Уточнения

Пандеми́я (греч. πανδημία "весь народ") — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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