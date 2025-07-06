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Как выбирали бортпроводниц в 1940-х: от роста до семейного статуса

Старое объявление о работе бортпроводницей 1940-х: какие были критерии отбора
1:52
Туризм

Старое объявление о работе бортпроводницей, датированное 1940-ми годами, вызвало удивление у пользователей соцсетей из-за своих, по мнению людей, "нелепых" критериев отбора.

Стюардесса
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Mishin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стюардесса

Реклама компании Transcontinental & Western Air, Inc (TWA) начинается с указания на то, что возраст кандидаток на должность бортпроводника должен был быть в диапазоне от 21 до 26 лет.

Далее шли требования к росту: для работы бортпроводником необходимо было иметь рост не ниже 157 см и не выше 168 см.

Но и это еще не все. Авиакомпания также установила ограничения по весу, указав, что вес соискательниц должен составлять от 45 до 60 килограммов.

Кроме того, претендентки должны были иметь высшее образование или диплом медсестры, а также обладать хорошим зрением.

Еще одним поразительным условием было то, что бортпроводницы "должны быть незамужними", как отмечалось в объявлении.

Один из пользователей сети, выражая свое возмущение, отметил, что ему непонятно, искали ли они намеренно женщину столь небольшого роста или же в то время средний рост был ниже. 

Другой пользователь поделился историей своей матери, которую приняли на работу в TWA, несмотря на отсутствие у нее законченного высшего образования или медицинского диплома. В 40-е годы таких сотрудниц называли "личностью плюс".

Другое объявление, на этот раз от United Airlines, также содержало схожие требования: кандидатки должны были быть "незамужними", иметь рост от 157 до 170 см и вес не более 61 кг, пишет dailymail.

Уточнения

Trans World Airlines (TWA) — авиакомпания США. Основана в 1925 году, в 2001 году объединилась с авиакомпанией American Airlines. Являлась одной из крупнейших внутренних авиакомпаний в стране, конкурировала с Pan American World Airways (Pan Am) на международных маршрутах с 1946 вплоть до 1978 года, когда был принят закон о дерегулировании авиакомпаний.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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