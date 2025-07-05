Как получить свой багаж первым: секрет, который знают опытные путешественники

Как избежать долгого ожидания багажа: простой совет от профессионалов

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Никому не нравится, покинув борт самолета, томиться в ожидании своего багажа у ленты выдачи.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Багаж

Однако, как утверждает эксперт в области путешествий, существует способ гарантированно получить свои сумки в числе первых, и это не потребует дополнительных расходов.

Хэдли Даймонд, занимающая должность коммерческого директора в компании SCS Chauffeurs, поделилась информацией о том, что многие ее клиенты прибегают к одному простому приему, чтобы избежать задержек с получением багажа.

По словам Хэдли, клиенты неоднократно отмечали, что общее впечатление от поездки во многом зависит от того, насколько быстро удается получить свой багаж. Ожидание в течение получаса, пока другие пассажиры получают свои вещи, может значительно омрачить путешествие. Однако использование наклейки "хрупкое" может кардинально изменить ситуацию.

Эксперт пояснил, что этот совет был получен как от сотрудников аэропорта, так и от часто летающих пассажиров.

Суть заключается в том, чтобы при регистрации рейса вежливо попросить сотрудника прикрепить к вашему чемодану наклейку с надписью "хрупкое", не вдаваясь в объяснения или оправдания.

Хотя это не является стопроцентной гарантией, вероятность того, что ваша сумка будет выгружена в числе первых, значительно возрастает. Многочисленные примеры подтверждают эффективность этого метода, пишет dailymail.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



