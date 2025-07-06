Сюрприз на стойке регистрации: 6,6 млн пассажиров остались за бортом из-за овербукинга — кто в зоне риска?

Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый год миллионы пассажиров сталкиваются с неприятным сюрпризом ещё на земле: их не пускают на борт, хотя билеты оплачены. Причина — овербукинг. Авиакомпании часто продают билетов больше, чем мест в салоне, рассчитывая на то, что часть пассажиров не придёт. Но когда все появляются вовремя — кому-то не повезёт.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка у аэропрта

По данным Go. Compare, 6,6 миллиона человек по всему миру не смогли пройти на посадку из-за переизбытка бронирований. И, как оказалось, риски неравномерно распределены. Некоторые категории путешественников попадают в "зону поражения" чаще остальных.

Кто под угрозой

Бизнес-путешественники страдают чаще всего: 38% из них хотя бы раз лишались посадки.

Одиночные туристы тоже под ударом — 21% были сняты с рейса.

Даже компании друзей не застрахованы: 24% таких групп сталкивались с овербукингом.

Интересно, что семьи с детьми в такой ситуации страдают гораздо реже — лишь 12-16%. Это объясняется просто: авиакомпаниям сложнее пересаживать группы, особенно если в них есть дети.

"Авиакомпании могут выбрать одного пассажира, путешествующего в одиночку, чтобы пересадить его на другой рейс, ведь это проще, чем разделять семью или группу друзей. Кроме того, семьям часто нужна дополнительная помощь — это тоже влияет на выбор," — поясняет старший аналитик Рис Джонс из Go. Compare

Пакетные туры — ваш щит?

Оказывается, туристы, бронирующие поездки через туроператоров, менее подвержены риску. Только 16% из них столкнулись с последствиями овербукинга.

Комплексные бронирования часто защищены дополнительными условиями, прописанными в соглашении с туроператором.

Что делать, если вас сняли с рейса

Авиакомпания обязана предоставить альтернативный рейс и предложить помощь, особенно если задержка влияет на ваш отдых.

В ряде случаев можно получить компенсацию, если сбой нарушил стыковки или повлёк расходы.

Страховка обычно не покрывает случаи овербукинга, но некоторые расширенные полисы — да. Стоит проверить свой пакет заранее.

"Если вы опоздаете на пересадку, не доберётесь до отеля или придётся отменить часть маршрута — требуйте компенсацию. Иногда страховой полис поможет, если авиакомпания не предложит разумную альтернативу", — добавляет Рис.

Уточнения

Овербукинг (англ. Overbooking), — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.

