Сюрприз на стойке регистрации: 6,6 млн пассажиров остались за бортом из-за овербукинга — кто в зоне риска?

Каждый год миллионы пассажиров сталкиваются с неприятным сюрпризом ещё на земле: их не пускают на борт, хотя билеты оплачены. Причина — овербукинг. Авиакомпании часто продают билетов больше, чем мест в салоне, рассчитывая на то, что часть пассажиров не придёт. Но когда все появляются вовремя — кому-то не повезёт.
По данным Go. Compare, 6,6 миллиона человек по всему миру не смогли пройти на посадку из-за переизбытка бронирований. И, как оказалось, риски неравномерно распределены. Некоторые категории путешественников попадают в "зону поражения" чаще остальных.
Бизнес-путешественники страдают чаще всего: 38% из них хотя бы раз лишались посадки.
Одиночные туристы тоже под ударом — 21% были сняты с рейса.
Даже компании друзей не застрахованы: 24% таких групп сталкивались с овербукингом.
Интересно, что семьи с детьми в такой ситуации страдают гораздо реже — лишь 12-16%. Это объясняется просто: авиакомпаниям сложнее пересаживать группы, особенно если в них есть дети.
"Авиакомпании могут выбрать одного пассажира, путешествующего в одиночку, чтобы пересадить его на другой рейс, ведь это проще, чем разделять семью или группу друзей. Кроме того, семьям часто нужна дополнительная помощь — это тоже влияет на выбор," — поясняет старший аналитик Рис Джонс из Go. Compare
Оказывается, туристы, бронирующие поездки через туроператоров, менее подвержены риску. Только 16% из них столкнулись с последствиями овербукинга.
Комплексные бронирования часто защищены дополнительными условиями, прописанными в соглашении с туроператором.
"Если вы опоздаете на пересадку, не доберётесь до отеля или придётся отменить часть маршрута — требуйте компенсацию. Иногда страховой полис поможет, если авиакомпания не предложит разумную альтернативу", — добавляет Рис.
Овербукинг (англ. Overbooking), — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.
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