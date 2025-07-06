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Великая битва за место: как спинка кресла стала причиной конфликта на борту самолета

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Туризм

Даже для самых терпеливых пассажиров авиаперелёт может превратиться в испытание. Стеснённые пространства, незнакомые соседи, усталость и стресс — всё это усиливает напряжение на борту. А если попутчик начинает вести себя вызывающе, полёт может показаться бесконечным.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Так и случилось с одной женщиной, поделившейся своей историей в Reddit. Всё началось с попытки вздремнуть на ночном рейсе — казалось бы, вполне разумное желание.

Однако, как только она откинула спинку кресла, женщина позади начала буквально выталкивать её обратно, не позволяя расслабиться.

"Я попыталась откинуть спинку сиденья, но оно вернулось в исходное положение. Я попыталась снова и поняла, что женщина позади меня толкает моё сиденье вперёд. Я попыталась снова, и она накричала на меня за то, что я не могу откинуть спинку сиденья", — рассказала пассажирка.

Позже, увидев стюардессу, она воспользовалась моментом и снова откинула кресло. На этот раз оно зафиксировалось, и попутчица не смогла больше помешать.

Но конфликт только обострился: женщина позади вновь повысила голос, обвинив соседку в том, что та "откинулась слишком далеко".

"Я сказал ей, что все в самолёте могут откинуть спинку кресла. Она сказала, что я откинул спинку слишком сильно, хотя я сказал ей, что моё кресло находится в том же положении, что и кресло человека, сидящего передо мной".

Самое неприятное — инцидент испортил весь полёт. Вместо сна и отдыха — напряжение и неловкость. По словам девушки, её оппонентка была невысокой и вряд ли действительно испытывала серьёзный дискомфорт.

Даже сидевший рядом с ней мужчина поддержал автора поста, предложив соседке "успокоиться".

История вызвала бурную реакцию в интернете. Некоторые признали, что пространства в самолётах действительно недостаточно, особенно для высоких людей, и что каждый пассажир вправе откинуть кресло.

Другие предложили радикальное решение: авиакомпании должны либо увеличить расстояние между рядами, либо вовсе убрать функцию откидывания спинки.

"Если сиденья откидываются, люди будут откидываться в них… это довольно простая концепция", — резюмировал один из комментаторов.

Уточнения

Reddit (рус. Ре́ддит) — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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