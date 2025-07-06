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Крыша Индокитая: путешествие к вершине Фансипана за 15 минут — не пропустите!

За 15 минут — на высоту 3000 метров: открыта тайна самой длинной канатной дороги в мире
1:52
Туризм

Представьте: всего 15 минут — и вы на вершине одной из самых высоких гор Юго-Восточной Азии. Не пешком, не на джипе, а в комфортабельной кабине канатной дороги, парящей над рисовыми террасами и сосновыми лесами. Именно так начинается незабываемое путешествие на гору Фансипан во Вьетнаме — к "крыше Индокитая".

Канатная дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канатная дорога

Самая длинная и высокая в мире

Эта трёхканатная канатная дорога — настоящая инженерная сенсация. Она растянулась на 6,3 км и входит в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух категориях: как самая длинная и как самая высокая канатная дорога на планете.

Построенная австрийско-швейцарской компанией Doppelmayr Garaventa, она обошлась в $200 миллионов — и каждый доллар был потрачен не зря.

Подъём начинается в горном городке Сапа на высоте 1600 метров и завершает маршрут на отметке 3143 метра. Вертикальный перепад — более 1400 метров.

Раньше путь к вершине занимал два дня пешком, теперь он стал доступен практически каждому — быстро, безопасно и с невероятными видами.

Полёт сквозь облака

Во время подъёма из окна кабины открываются завораживающие пейзажи: туманные леса, террасные поля и величественные вершины провинции Лаокай. Это не просто транспорт — это полноценное путешествие по воздуху, которое дарит новые эмоции с каждой минутой.

Духовная вершина

На самой вершине гостей ждёт не только панорама, от которой перехватывает дыхание, но и особая атмосфера: буддийские храмы в традиционном стиле и 31-метровая бронзовая статуя Будды Амитабхи — самая высокая во Вьетнаме в своём роде.

Уточнения

Фаншипа́н (вьет. Phan Xi Păng, фан си панг) — гора, расположенная во вьетнамской провинции Лаокай в 19 км от города Шапа. Высочайшая вершина Индокитая (3143 м). Принадлежит хребту Хоангльеншон, который образует водораздел рек Хонгха и Да.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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