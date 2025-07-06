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Как бесплатно подключиться к Wi-Fi в отпуске и не потерять все деньги: 5 простых правил

Отдых на кону: этот способ кражи данных работает молниеносно — не попадитесь
2:21
Туризм

Путешествия — это свобода, но она может обернуться неприятностями, если подключиться к не той сети. Популярные туристические места всё чаще становятся ареной цифрового мошенничества. Бесплатный Wi-Fi в аэропорту или отеле может стоить вам не только трафика, но и банковского счёта.

туристка с телефоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
туристка с телефоном

Эксперты по кибербезопасности предупреждают: около 25% туристов подвергались атакам, подключаясь к публичным сетям за границей. А у 40% пользователей личные данные уже были скомпрометированы. Всё чаще мошенники используют так называемые "сети-близнецы".

Что такое сеть-близнец?

Это фальшивая точка доступа, маскирующаяся под официальную. Например, вместо "Airport_Wi-Fi" может быть "Airport_WiFi". Название почти неотличимо, а вот последствия — катастрофические: хакеры получают доступ к паролям, переписке, банковским данным.

Оборудование для такой атаки сегодня можно купить менее чем за 500 долларов. Именно поэтому количество таких инцидентов растёт, особенно в туристических районах, где люди расслаблены и не задумываются о цифровой защите.

Как не попасть в ловушку

Туристы, получили ряд рекомендаций по кибербезопасности во время отдыха:

  • Подключайтесь только к проверенным сетям. Уточняйте название сети у персонала отеля или аэропорта.
  • Используйте VPN. Это самый надёжный способ спрятать свои данные от злоумышленников.
  • Проверьте настройки безопасности на телефоне. Большинство устройств имеют встроенные функции защиты — активируйте их перед поездкой.
  • Избегайте автоматического подключения. Выключите авто-поиск сетей.
  • Включите двухфакторную аутентификацию. Это создаст дополнительный барьер для злоумышленников.

И помните: отдых — не повод терять бдительность

Многие туристы попадаются в ловушку "отпускного мышления" и становятся лёгкой добычей для киберпреступников. Хакеры этим активно пользуются.

Но стоит потратить всего несколько минут на базовую цифровую гигиену — и ваш отпуск останется только в приятных воспоминаниях, а не в банковских выписках с подозрительными транзакциями.

Уточнения

Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance, и чаще термин никак не расшифровывается.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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