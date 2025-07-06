Как бесплатно подключиться к Wi-Fi в отпуске и не потерять все деньги: 5 простых правил

Путешествия — это свобода, но она может обернуться неприятностями, если подключиться к не той сети. Популярные туристические места всё чаще становятся ареной цифрового мошенничества. Бесплатный Wi-Fi в аэропорту или отеле может стоить вам не только трафика, но и банковского счёта.
Эксперты по кибербезопасности предупреждают: около 25% туристов подвергались атакам, подключаясь к публичным сетям за границей. А у 40% пользователей личные данные уже были скомпрометированы. Всё чаще мошенники используют так называемые "сети-близнецы".
Это фальшивая точка доступа, маскирующаяся под официальную. Например, вместо "Airport_Wi-Fi" может быть "Airport_WiFi". Название почти неотличимо, а вот последствия — катастрофические: хакеры получают доступ к паролям, переписке, банковским данным.
Оборудование для такой атаки сегодня можно купить менее чем за 500 долларов. Именно поэтому количество таких инцидентов растёт, особенно в туристических районах, где люди расслаблены и не задумываются о цифровой защите.
Туристы, получили ряд рекомендаций по кибербезопасности во время отдыха:
Многие туристы попадаются в ловушку "отпускного мышления" и становятся лёгкой добычей для киберпреступников. Хакеры этим активно пользуются.
Но стоит потратить всего несколько минут на базовую цифровую гигиену — и ваш отпуск останется только в приятных воспоминаниях, а не в банковских выписках с подозрительными транзакциями.
Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance, и чаще термин никак не расшифровывается.
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