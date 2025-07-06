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Ужасные места в самолете: простые шаги, чтобы избежать соседства с чужими людьми

Этот час решает всё: эти лайфхаки работают даже на самых бюджетных рейсах
1:49
Туризм

Даже если вы летаете нечасто, согласитесь: никому не хочется оказаться у туалета или между двумя чужими людьми. Удивительно, но есть проверенные способы улучшить своё место в самолёте, не тратя ни копейки.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

Первое правило — не просите о пересадке у бортпроводников в день вылета. Это почти никогда не срабатывает. Лучше взять ситуацию под контроль заранее.

Идеальное время для смены места

Около 100 часов до вылета — это магическая отметка. Именно тогда авиакомпании вроде American Airlines начинают перераспределять места, повышая статус постоянным клиентам и освобождая лучшие позиции.

Проверяйте схему рассадки с этого момента и вплоть до регистрации — шансы занять удачное место резко вырастут.

Если хотите упростить процесс — подключите сервис вроде ExpertFlyer. Он позволяет ввести данные рейса, выбрать желаемое кресло и активировать оповещение. Как только место освободится, вы получите уведомление — останется всего пара кликов, чтобы его забронировать.

Неочевидные лайфхаки

Чтобы повысить шанс на комфорт:

  • выбирайте менее популярное время вылета (например, ночные рейсы или будни);
  • заранее регистрируйтесь через приложение авиакомпании;
  • присоединяйтесь к программе лояльности — даже базовый уровень может помочь;
  • и, наконец, не стесняйтесь сообщить о личных поводов: день рождения, годовщина, медовый месяц — иногда персонал может пойти навстречу.

Не забудьте: задержки — это не редкость

Проверьте заранее, что делать, если рейс задержат или отменят. Авиакомпании обязаны предоставить компенсации и помощь — но только если вы знаете свои права.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США. Это крупнейшая авиакомпания в мире по общему количеству пассажиро-километров, размеру пассажирского флота, доходу, пассажиропотоку и количеству обслуживаемых направлений.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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