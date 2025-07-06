Несчастный случай в музее: что делать, если уронил бесценное произведение?

Неловкий момент: турист разбил вазу за сотни тысяч. Реакция музея удивила

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сложно представить, но даже в музеях случаются инциденты. Один неосторожный шаг — и бесценное произведение может оказаться на полу. Паниковать? Бежать? Ни в коем случае.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Необычные музеи

Во-первых, большинство музеев относятся к своим посетителям как к "гостям". А с гостей, как известно, за случайную оплошность не взымают штрафов — при условии, что всё было сделано без злого умысла.

Если случилась неловкая ситуация, главное — не убегать, а честно рассказать сотруднику, что произошло. Вас, скорее всего, попросят остаться, чтобы зафиксировать обстоятельства. Но обвинений не последует, если только не будет доказано, что повреждение было преднамеренным.

Когда случайность — не преступление

В 2006 году в музее Кембриджа (легко доступного из Лондона) один из посетителей споткнулся о развязанный шнурок и разбил три фарфоровые вазы XVII века на сумму около 240 000 долларов.

Сначала мужчине предъявили обвинение, но уже на следующий день его отпустили, ограничившись строгим предупреждением.

Опасное селфи и хрупкий мрамор

Один из главных источников "арт-аварий" — это попытки сделать селфи. Именно так в 2020 году австрийский турист сломал пальцы у статуи сестры Наполеона в музее Антонио Кановы вблизи Венеции.

Иногда подобные попытки заканчиваются фатально для экспонатов, особенно если человек решает залезть на статую ради удачного кадра.

Музеи предпринимают множество мер: устанавливают барьеры, рисуют линии на полу, вешают таблички "не трогать". Но иногда даже это не спасает. В особенности, когда речь идёт о современном искусстве — некоторые инсталляции легко спутать с мебелью или обычными предметами.

Кто платит за ущерб?

Обычно страховая компания покрывает убытки. Однако если посетитель проявил явную небрежность, его могут попросить оплатить часть стоимости реставрации или даже больше не приходить в музей. Всё зависит от ситуации, но главная цель учреждений — не наказать, а сохранить коллекции.

Так что перед тем как прикоснуться к экспонату, дважды подумайте — особенно если он выглядит слишком "прочный", чтобы быть искусством.

Уточнения

Музе́й (от др.-греч. μουσεῖον — дом муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.

