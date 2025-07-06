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Покорите сердце Италии: куда уехали туристы и где хватит место для вас

В Марради время останавливается: это тосканское место прячется между Флоренцией и Болоньей
2:47
Туризм

Если вы ищете Италию без туристической суеты, золотых пляжей и переполненных музеев — добро пожаловать в Марради. Эта горная деревушка на границе Тосканы и Эмилии-Романьи выглядит так, будто сошла со страниц романа. Здесь, среди каштановых лесов, шумных рек и ароматных виноградников, прячется та самая Италия, в которую влюбляются навсегда.

Деревня Марради, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Davide Papalini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревня Марради, Италия

По дороге к уединению

Путь в Марради — уже приключение. Сюда ведёт живописная железнодорожная ветка Фаэнтина, соединяющая Флоренцию и Фаэнцу.

А шоссе SR302 петляет среди долин, связывая деревню с Адриатическим побережьем. Всего за час вы доедете до Флоренции или Форли, а за 50 минут — до керамической столицы Фаэнцы.

Марради окружён лесами, где проложено более 350 миль троп для пеших и велопрогулок. Многие ведут в национальный парк Форесте-Казентинези — один из самых богатых по биоразнообразию в Европе.

Город с глубокими корнями

История деревни уходит вглубь веков. Марради когда-то находился на пересечении торговых путей и пережил смену многих культур — от лигурийцев и этрусков до римлян.

В 1428 году Флоренция включила его в свою зону влияния, и до сих пор в центре можно увидеть элегантные здания эпохи Возрождения.

Среди достопримечательностей — церковь Сан-Лоренцо, театр дельи Анимози (который называют "маленькой жемчужиной в сердце Тосканской Романьи"), Палаццо Коммуне и старинный монастырь Бадиа-ди-Санта-Репарата.

В Марради родился поэт Дино Кампана, автор "Орфических песен". Его память увековечена в исследовательском центре "Энрико Консолини" и художественном музее, работающем по вечерам летом.

Кулинарные удовольствия

С конца сентября до ноября в Марради проходят каштановые фестивали, посвящённые местному сорту Marron Buono. На улицах звучит музыка, проходят выступления, а в воздухе витает аромат свежих деликатесов.

Обязательно попробуйте:

  • Кастаньяччо — тёплый пирог с розмарином, изюмом и кедровыми орешками
  • Неччи — блинчики из каштановой муки с рикоттой и мёдом
  • Пасту с трюфелем и ризотто с белыми грибами

Отведать всё это можно в Il Casolare — уютном ресторане тоскано-эмилианской кухни, открытом со вторника по воскресенье.

А за идеальным началом дня загляните в кафе Caffè Centrale на улице Таленти — тут подают великолепный капучино, пирожные и домашнее мороженое.

Уточнения

Марради (итал. Marradi) — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция. Через город коммуну протекает река Ламоне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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