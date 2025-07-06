Канада манит приключениями: откройте для себя магию Арктики!

Полярное сияние в деталях: в этих местах белых медведей больше, чем людей

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чем дальше земля — тем она манит сильнее. Канадская Арктика — это именно то место, где расстояние и холод становятся синонимами тишины, чистоты и завораживающей красоты. В отличие от Антарктиды, Арктика — это не континент, а замёрзший океан, окружённый восемью странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Arturo de Frias Marques, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белый медведь

Самая большая арктическая территория принадлежит Канаде: более 94 крупных островов и 36 тысяч мелких, включая Баффинову Землю — эпицентр приключений.

Как подготовиться к путешествию

Идеальный маршрут начинается с крупных канадских городов, вроде Оттавы или Эдмонтона, откуда вы пересаживаетесь на рейс до Нунавут или Баффиновой Земли.

Лето — лучшее время для поездки. Но холод здесь может удивить даже летом, так что без термобелья, водонепроницаемой куртки и солнцезащитного крема не обойтись.

Северное сияние: свет, от которого захватывает дух

Тур на северное сияние — это мечта. В Икалуите, столице Нунавута, благодаря удалённости и отсутствию светового загрязнения, шансы поймать этот световой спектакль — максимальны.

А в Инувике, где 240 дней в году небо играет зелёными и фиолетовыми волнами, вас ждёт шоу мирового уровня.

"Вы, скорее всего, увезёте с собой незабываемые впечатления — или даже ответ "да" на предложение руки и сердца", — рассказывают туристы, побывавшие в типи-палатках посреди вечной мерзлоты.

Белые медведи и не только

Канада — дом для более чем половины всех белых медведей на планете. Особенно их много в районе Гудзонова залива и города Черчилл.

Тут доступны туры как на специальных внедорожниках (The Polar Rover), так и пешком с опытными гидами. По пути можно встретить волков, песцов и даже лосей.

По следам Балто: катание на упряжках

Манитоба и Нунавут предлагают уникальный опыт — поездку на собачьих упряжках. Возница (musher) управляет командой, где у каждой собаки — своя роль.

Эти поездки не только экстремальны, но и позволяют глубже понять жизнь инуитов, их традиции и особую связь с животными.

Что едят за Полярным кругом?

Местная кухня — это выживание, обычаи и вкус. Тюленье мясо, арктический голец, утиные яйца, карибу и даже блюда из белого медведя подаются в домах, где в морозные вечера всегда тепло и уютно.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. Федеральная столица — город Оттава.



А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами.

