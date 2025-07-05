Канто-де-ла-Плайя: райский пляж, о котором мечтали все, но не знают

Канто-де-ла-Плайя: секретный пляж Доминиканы, который не найти на карте

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока миллионы туристов устремляются на оживлённые пляжи Карибского бассейна, настоящая жемчужина ускользает от большинства. Канто-де-ла-Плайя — уединённый уголок Доминиканской Республики, где природа осталась нетронутой, а вода кажется нереально чистой. Сюда не ведут дороги, а добраться можно лишь по морю.

Фото: commons.wikimedia.org by José Espanca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Доминикана

Уединение, которое стоит усилий

Канто-де-ла-Плайя расположен на восточной оконечности острова Саона. Здесь нет отелей, баров или торговцев сувенирами.

Лишь тёплый, мягкий песок, бирюзовая гладь воды и тень пышных пальм. Все это — без толп и громкой музыки. Именно поэтому этот пляж был признан лучшим на Карибах и вошёл в список лучших пляжей мира.

"Я никогда в жизни не видела такого красивого пляжа, здесь всё действительно так красиво!", — делится впечатлениями пользовательница на Tripadvisor.

Как добраться до райского берега

Ближайший крупный населённый пункт — город Баяибе. До него всего 20 минут на такси от аэропорта Ла-Романа (LRM), поездка обойдётся примерно в 35 долларов.

Большинство туристических катеров отправляются именно отсюда. Сам остров Саона находится в 45 минутах на скоростной лодке или около 28 миль от Баяибе.

Вы можете выбрать однодневный тур — такие поездки часто включают снорклинг, посещение местных деревень или морского заповедника.

Цены варьируются от 85 до 100 долларов с человека и зависят от маршрута и оператора. В стоимость обычно входят трансфер, гид, снаряжение и лёгкие закуски.

Где остановиться

Поблизости находятся как роскошные отели, такие как Secrets La Romana Resort & Spa и Sunscape Dominicus La Romana, так и более доступные варианты: апарт-отель Los Flamencos или уютная Villa Iguana.

Канто-де-ла-Плайя — это место для тех, кто ищет Карибы без туристической мишуры. Это отдых в его самом естественном виде.

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.

