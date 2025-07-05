Аэропорты как искусство: список самых красивых терминалов мира шокирует! Узнайте, кто в тройке лидеров

Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше

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Аэропорт — это не только пункт отправления и прибытия. Сегодня это архитектурное высказывание, способное вызывать эмоции, восхищение и даже вдохновение. В рамках престижной премии Prix Versailles были названы самые красивые аэропорты мира — и список удивляет: сразу два французских воздушных порта оказались в числе лидеров.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт

Лидирует Тайвань: свет как архитектурный приём

Первое место занял Международный аэропорт Пэнлай на Тайване, точнее — его терминал 2. Главная фишка — абсолютное доминирование естественного света. Здесь не приходится часами скучать под лампами: здание буквально дышит воздухом и прозрачностью.

"Все здание пронизано приятным естественным светом. Пассажиры не подвергаются воздействию искусственного освещения во время ожидания пересадки".

Французский Прованс — сквозь стекло

Вторую строчку занял аэропорт Марсель Прованс. Его выделяет прозрачный стеклянный фасад, создающий атмосферу простора и открытости. Пассажирам открываются пейзажи Прованса с одной стороны и морская лагуна — с другой.

"Стеклянный фасад обеспечивает максимальную прозрачность, при этом открывается вид на внутренние районы Прованса и на морскую лагуну. Это отличное сочетание гостеприимства и стиля", — отметил член жюри Prix Versailles Прайс Смит.

Свет здесь не просто элемент — это важная часть архитектурной философии, делающая пребывание в аэропорту приятным.

Третье место — за экзотикой

Третье место занял аэропорт имени Ролана Гарроса на острове Реюньон — заморском департаменте Франции в Индийском океане.

Хотя географически он ближе к Африке, в архитектуре читается французская эстетика, при этом с учётом локальной культуры.

Использование дерева и растительности, по мнению судей, идеально отражает местную культуру, создавая для пассажиров яркие сенсорные ощущения.

Остальные участники — с разных концов света

В финальную шестёрку также вошли Международный аэропорт Кансай в японской Осаке и два американских — в Портленде и Сан-Франциско. Все они доказывают, что современный аэропорт — это не просто логистический узел, а часть культурного ландшафта.

"Аэропорты сегодня можно рассматривать даже как искусство или, по крайней мере, как нечто красивое. Они становятся неотъемлемой частью окружающей среды", — отметил главный секретарь Prix Versailles Жером Гуаден.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

