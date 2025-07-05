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Скрытые жемчужины Европы: места, которые вы обязаны посетить

Топ-5 европейских мест, которые нельзя пропустить в 2025 году
1:27
Туризм

В Центральной и Восточной Европе скрываются настоящие жемчужины, которые часто остаются недооцененными туристами.

Краков - Главная рыночная площадь
Фото: commons.wikimedia.org by Fred Romero from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краков - Главная рыночная площадь

Словения, живописная страна в самом сердце Европы, возглавляет этот список. Многие путешественники называют её "сказкой, воплощенной в реальность". Некоторые были приятно удивлены красотой озера Блед и гостеприимством местных жителей.

Польша также заслужила высокие оценки благодаря своей богатой истории, архитектуре и кулинарным традициям. Один из туристов, посетив Краков, был очарован красотой Старого города. Другой путешественник отметил, что Польша сочетает в себе все прелести Европы: замки, горы, вкусную еду, историю и прекрасную транспортную инфраструктуру.

Румыния, особенно её регионы за пределами столицы, также получила положительные отзывы от пользователей соцсетей. Один из комментаторов отметил, что Бухарест проигрывает по сравнению с другими румынскими городами, как Брашов, Сибиу, Клуж и Сигишоара.

Босния и Герцеговина, часто остающаяся в тени популярной Хорватии, также произвела сильное впечатление на туристов. Один из них признался, что горы Боснии покорили его сердце, а эклектичная атмосфера Сараево очаровала, пишет dailymail.

Уточнения

Бо́сния и Герцегови́на аббревиатура — БиГ (босн. , серб. и хорв. Bosna i Hercegovina, BiH / Босна и Херцеговина, БиХ [bôsna i xěrtseɡoʋina]) — государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. На севере, западе и юге граничит с Хорватией, на востоке — с Сербией, на юго-востоке — с Черногорией. На юго-западе имеет выход к Адриатическому морю (около 20 км береговой линии).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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