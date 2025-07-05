Скрытые жемчужины Европы: места, которые вы обязаны посетить

В Центральной и Восточной Европе скрываются настоящие жемчужины, которые часто остаются недооцененными туристами.
Словения, живописная страна в самом сердце Европы, возглавляет этот список. Многие путешественники называют её "сказкой, воплощенной в реальность". Некоторые были приятно удивлены красотой озера Блед и гостеприимством местных жителей.
Польша также заслужила высокие оценки благодаря своей богатой истории, архитектуре и кулинарным традициям. Один из туристов, посетив Краков, был очарован красотой Старого города. Другой путешественник отметил, что Польша сочетает в себе все прелести Европы: замки, горы, вкусную еду, историю и прекрасную транспортную инфраструктуру.
Румыния, особенно её регионы за пределами столицы, также получила положительные отзывы от пользователей соцсетей. Один из комментаторов отметил, что Бухарест проигрывает по сравнению с другими румынскими городами, как Брашов, Сибиу, Клуж и Сигишоара.
Босния и Герцеговина, часто остающаяся в тени популярной Хорватии, также произвела сильное впечатление на туристов. Один из них признался, что горы Боснии покорили его сердце, а эклектичная атмосфера Сараево очаровала, пишет dailymail.
Бо́сния и Герцегови́на аббревиатура — БиГ (босн. , серб. и хорв. Bosna i Hercegovina, BiH / Босна и Херцеговина, БиХ [bôsna i xěrtseɡoʋina]) — государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. На севере, западе и юге граничит с Хорватией, на востоке — с Сербией, на юго-востоке — с Черногорией. На юго-западе имеет выход к Адриатическому морю (около 20 км береговой линии).
Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.